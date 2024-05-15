Росія запустила фейк з оголошенням про "термінову" евакуацію з Харкова

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що потреби евакуйовуватись із Харкова наразі немає

Харків (Фото: Depositphotos)

Російські Telegram-канали почали розповсюджувати фейкові повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій із закликами евакуйовуватися з Харкова у безпечніше місце. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

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Як доказ росіяни демонструють фото з екрана телефона, на якому видно відповідні заклики – у повідомленні від нібито ДСНС йдеться, що харків'янам треба в "терміновому порядку" евакуюватись, до того ж самостійно.

У відомстві зазначили, що такі повідомлення – це черговий ворожий фейк, а метою цих повідомлень є поширення панічних настроїв серед суспільства.

Потреби в евакуації жителів Харкова в інші місця наразі немає, наголосили в МВС та закликали жителів Харкова довіряти лише офіційним джерелам інформації й не давати вводити себе в оману.