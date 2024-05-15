Росія запустила фейк з оголошенням про "термінову" евакуацію з Харкова
Російські Telegram-канали почали розповсюджувати фейкові повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій із закликами евакуйовуватися з Харкова у безпечніше місце. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Як доказ росіяни демонструють фото з екрана телефона, на якому видно відповідні заклики – у повідомленні від нібито ДСНС йдеться, що харків'янам треба в "терміновому порядку" евакуюватись, до того ж самостійно.
У відомстві зазначили, що такі повідомлення – це черговий ворожий фейк, а метою цих повідомлень є поширення панічних настроїв серед суспільства.
Потреби в евакуації жителів Харкова в інші місця наразі немає, наголосили в МВС та закликали жителів Харкова довіряти лише офіційним джерелам інформації й не давати вводити себе в оману.
- 17 квітня правоохоронці попередили українців, що Росія почала поширювати фейки щодо нібито евакуації жителів Харкова через "оточення міста ворогом".
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- Згодом місцева влада Вовчанська на Харківщині повідомила про евакуацію населення з міста та навколишніх населених пунктів через російські обстріли.
- 13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози для Харкова, але росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь понад 30 000 окупантів.
- 15 травня у ЗСУ заявили, що наразі Харків захищений від армії РФ. Росія дезінформує українців, щоб ті виїжджали з міста.
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