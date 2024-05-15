Россия запустила фейк с объявлением о "срочной" эвакуации из Харькова
Российские Telegram-каналы начали распространять фейковые сообщения якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с призывами эвакуироваться из Харькова в более безопасное место. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Как доказательство россияне демонстрируют фото с экрана телефона, на котором видны соответствующие призывы – в сообщении от якобы ГСЧС говорится, что харьковчанам нужно в "срочном порядке" эвакуироваться, при этом самостоятельно.
В ведомстве отметили, что такие сообщения – это очередной враждебный фейк, а целью этих сообщений является распространение панических настроений среди общества.
Потребности в эвакуации жителей Харькова в другие места пока нет, подчеркнули в МВД и призвали жителей Харькова доверять только официальным источникам информации и не вводить себя в заблуждение.
- 17 апреля правоохранители предупредили украинцев, что Россия начала распространять фейки относительно якобы эвакуации жителей Харькова из-за "окружения города врагом".
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Впоследствии местные власти Волчанска Харьковской области сообщили об эвакуации населения из города и окрестных населенных пунктов из-за российских обстрелов.
- 13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы для Харькова, но россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют более 30 000 оккупантов.
- 15 мая в ВСУ заявили, что в настоящее время Харьков защищен от армии РФ. Россия дезинформирует украинцев, чтобы те уезжали из города.
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