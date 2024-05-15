Россия запустила фейк с объявлением о "срочной" эвакуации из Харькова

В Министерстве внутренних дел отметили, что потребности эвакуироваться из Харькова пока нет

Харьков (Фото: Depositphotos)

Российские Telegram-каналы начали распространять фейковые сообщения якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с призывами эвакуироваться из Харькова в более безопасное место. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как доказательство россияне демонстрируют фото с экрана телефона, на котором видны соответствующие призывы – в сообщении от якобы ГСЧС говорится, что харьковчанам нужно в "срочном порядке" эвакуироваться, при этом самостоятельно.

В ведомстве отметили, что такие сообщения – это очередной враждебный фейк, а целью этих сообщений является распространение панических настроений среди общества.

Потребности в эвакуации жителей Харькова в другие места пока нет, подчеркнули в МВД и призвали жителей Харькова доверять только официальным источникам информации и не вводить себя в заблуждение.