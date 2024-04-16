В ГУР заявили, что Россия проводит ИПСО в TikTok, восхваляя "уклонистов"

В Главном управлении разведки Минобороны утверждают, что Россия запустила информационно-психологическую операцию, основным месседжем которой является восхваление "уклонистов" в соцсетях.

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Как отмечают в разведывательном органе, в последнее время в TikTok и других соцсетях появляются ролики, на которых якобы украинские мужчины снимают видео за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами".

Подобный контент набирает просмотры и комментарии аудитории – одобрительные и критические, но дискуссии под этими видео только продвигают их в тренды, отметили в ГУР.

Как утверждают в разведке, для такого контента были одновременно созданы "народные" песни, в текстах которых прослеживается основной месседж – восхваление "уклонистов".

В разведывательном органе считают, что синхронность появления многочисленных песен и видео, "героизирующих" мужчин, "отказывающихся защищать собственную страну", анонимность их авторов и продвижение контента организованными группами ботов свидетельствует о "целенаправленной вражеской пропагандистской кампании".

"Эта ИПСО – классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "оборонцы", а есть "уклоняющие". Цель таких действий врага – сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния", – отметили в ГУР.

В разведке отметили, что российская пропаганда не прекращает попыток взорвать украинское общество изнутри, применяя для этого любые методы.

"Призываем всех критически относиться к поступающей из анонимных источников информации и всегда помнить, что возможностью жить и, в частности, потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только защитникам Украины", – добавили в органе.