У ГУР заявили, що Росія проводить ІПСО в TikTok, вихваляючи "ухилянтів"

У Головному управлінні розвідки Міноборони стверджують, що Росія запустила інформаційно-психологічну операцію, основним меседжем якої є вихваляння "ухилянтів" у соцмережах.

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Як зазначають у розвідувальному органі, останнім часом у TikTok та інших соцмережах з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами".

Подібний контент набирає перегляди та коментарі аудиторії ― схвальні й критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди, зауважили в ГУР.

Як стверджують у розвідці, для такого контенту були одночасно створені "народні" пісні, у текстах яких простежується основний меседж ― вихваляння "ухилянтів".

У розвідувальному органі вважають, що синхронність появи численних пісень та відео, що "героїзують" чоловіків, які "відмовляються захищати власну країну", анонімність їхніх авторів та просування контенту організованими групами ботів свідчить про "цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію".

"Ця ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти". Мета таких дій ворога ― зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння", – зазначили в ГУР.

У розвідці зауважили, що російська пропаганда не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, застосовуючи для цього будь-які методи.

"Закликаємо усіх критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел і завжди памʼятати, що можливістю жити й, зокрема, споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише оборонцям України", – додали в органі.