Местные власти и ВСУ говорят: Харькову ничего не угрожает, Россия запугивает украинцев
Харьков защищен от оккупации российскими войсками, но пропаганда Кремля делает все, чтобы посеять панику среди украинцев. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
"Харьков действительно надежно защищен, но враг делает все, чтобы посеять страх и панику среди гражданского населения", – заявил он. В то же время Волошин призвал не недооценивать врага, поскольку и город, и область в последние дни страдают от российских ракетно-бомбовых ударов.
Городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире подтвердил, что россияне пытаются запугать украинцев, чтобы те уезжали из города.
"Но пока речь не идет об эвакуации из города Харькова. Наоборот сегодня мы принимаем в Харьков – приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия", – сообщил он.
- В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют более 30 000 оккупантов.
- 14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда.
- Вечером 14 мая в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.
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