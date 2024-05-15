Местные власти и ВСУ говорят: Харькову ничего не угрожает, Россия запугивает украинцев

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин и мэр Харькова Игорь Терехов заявили, что Россия пытается дезинформировать украинцев, чтобы те уезжали из города

Харьков ночью (Фото: ЕРА/SERGEY KOZLOV)

Харьков защищен от оккупации российскими войсками, но пропаганда Кремля делает все, чтобы посеять панику среди украинцев. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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"Харьков действительно надежно защищен, но враг делает все, чтобы посеять страх и панику среди гражданского населения", – заявил он. В то же время Волошин призвал не недооценивать врага, поскольку и город, и область в последние дни страдают от российских ракетно-бомбовых ударов.

Городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире подтвердил, что россияне пытаются запугать украинцев, чтобы те уезжали из города.

"Но пока речь не идет об эвакуации из города Харькова. Наоборот сегодня мы принимаем в Харьков – приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия", – сообщил он.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют более 30 000 оккупантов.

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда.

Вечером 14 мая в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.

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