Місцева влада та ЗСУ кажуть: Харкову нічого не загрожує, ворог просто залякує українців
Харків наразі захищений від окупації російськими військами, але пропаганда Кремля робить усе, щоб посіяти паніку серед українців. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
"Харків дійсно надійно захищений, але ворог робить усе, щоб посіяти страх і паніку серед цивільного населення", – заявив він. Водночас Волошин закликав не недооцінювати ворога, оскільки й місто, й область останніми днями потерпають від російських ракетно-бомбових ударів.
Міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі підтвердив, що росіяни намагаються залякати українців, щоб ті виїжджали з міста.
"Але поки що не йдеться про евакуацію з міста Харкова. Навпаки сьогодні ми приймаємо до Харкова − приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії", – повідомив він.
- У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь понад 30 000 окупантів.
- 14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти.
- Ввечері 14 травня у Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців.
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