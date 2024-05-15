Місцева влада та ЗСУ кажуть: Харкову нічого не загрожує, ворог просто залякує українців

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин і мер Харкова Ігор Терехов заявили, що Росія намагається дезінформувати українців, щоб ті виїжджали з міста

Харків уночі (Фото: ЕРА/SERGEY KOZLOV)

Харків наразі захищений від окупації російськими військами, але пропаганда Кремля робить усе, щоб посіяти паніку серед українців. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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"Харків дійсно надійно захищений, але ворог робить усе, щоб посіяти страх і паніку серед цивільного населення", – заявив він. Водночас Волошин закликав не недооцінювати ворога, оскільки й місто, й область останніми днями потерпають від російських ракетно-бомбових ударів.

Міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі підтвердив, що росіяни намагаються залякати українців, щоб ті виїжджали з міста.

"Але поки що не йдеться про евакуацію з міста Харкова. Навпаки сьогодні ми приймаємо до Харкова − приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії", – повідомив він.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь понад 30 000 окупантів.

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти.

Ввечері 14 травня у Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців.

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