Россия запустила в Signal фейк о якобы эвакуации жителей Харькова из-за "окружения города"
Россия начала снова распространять фейки по поводу якобы эвакуации жителей Харькова из-за "окружения города врагом". Об этом сообщили пресс-службы Министерства внутренних дел и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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В ГСЧС уточнили, что эта дезинформация распространяется через мессенджер Signal.
В МВД отметили, что такие публикации являются враждебным информационным "вбросом", направленным на дестабилизацию ситуации в Украине.
Не имея возможности добиться желаемого на поле боя, россияне пытаются посеять панику и хаос в украинском обществе, отметили в министерстве.
"Сейчас Силы безопасности и обороны Украины надежно держат позиции вдоль всей линии фронта и дают достойный отпор врагу, в том числе и в Харьковской области", – говорится в сообщении.
Кроме того, в МВД призвали не доверять сомнительным источникам информации и быть внимательными.
- 6 апреля Зеленский сказал, что с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российской армии, заметив, что Украина видит вбросы со стороны оккупантов и подтягивание их войск.
- 7 апреля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что рассматривается возможность принудительной эвакуации из северной части области – Харьковского и Богодуховского районов.
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