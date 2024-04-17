Россия запустила в Signal фейк о якобы эвакуации жителей Харькова из-за "окружения города"

Россия начала снова распространять фейки по поводу якобы эвакуации жителей Харькова из-за "окружения города врагом". Об этом сообщили пресс-службы Министерства внутренних дел и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Не имея возможности добиться желаемого на поле боя, россияне пытаются посеять панику и хаос в украинском обществе, отметили в министерстве.

"Сейчас Силы безопасности и обороны Украины надежно держат позиции вдоль всей линии фронта и дают достойный отпор врагу, в том числе и в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Кроме того, в МВД призвали не доверять сомнительным источникам информации и быть внимательными.

6 апреля Зеленский сказал, что с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российской армии, заметив, что Украина видит вбросы со стороны оккупантов и подтягивание их войск.

7 апреля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что рассматривается возможность принудительной эвакуации из северной части области – Харьковского и Богодуховского районов.

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