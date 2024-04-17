Росія запустила в Signal фейк про нібито евакуацію жителів Харкова через "оточення міста"

У МВС зазначили, що подібні "вкиди" спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні

Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Росія почала знову поширювати фейки щодо нібито евакуації жителів Харкова через "оточення міста ворогом". Про це повідомили пресслужби Міністерства внутрішніх справ і Держслужби з надзвичайних ситуацій. Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У ДСНС уточнили , що ця дезінформація розповсюджується через месенджер Signal. МВС зазначили, що такі публікації є ворожим інформаційним "вкидом", спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні. Не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, росіяни намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві, зауважили в міністерстві.