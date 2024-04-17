Росія запустила в Signal фейк про нібито евакуацію жителів Харкова через "оточення міста"
Росія почала знову поширювати фейки щодо нібито евакуації жителів Харкова через "оточення міста ворогом". Про це повідомили пресслужби Міністерства внутрішніх справ і Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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У ДСНС уточнили, що ця дезінформація розповсюджується через месенджер Signal.
У МВС зазначили, що такі публікації є ворожим інформаційним "вкидом", спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні.
Не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, росіяни намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві, зауважили в міністерстві.
"Наразі Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогові, зокрема і в Харківській області", – йдеться у повідомленні.
Крім того, у МВС закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації та бути пильними.
- 6 квітня Зеленський сказав, що з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російської армії, зауваживши, що Україна бачить вкиди з боку окупантів та підтягнення їх військ.
- 7 квітня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що розглядається можливість примусової евакуації з північної частини області – Харківського і Богодухівського районів.
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