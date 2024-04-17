Росія запустила в Signal фейк про нібито евакуацію жителів Харкова через "оточення міста"
Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)
Росія почала знову поширювати фейки щодо нібито евакуації жителів Харкова через "оточення міста ворогом". Про це повідомили пресслужби Міністерства внутрішніх справ і Держслужби з надзвичайних ситуацій. 
У ДСНС уточнили, що ця дезінформація розповсюджується через месенджер Signal.
У МВС зазначили, що такі публікації є ворожим інформаційним "вкидом", спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні.
Не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, росіяни намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві, зауважили в міністерстві. 
"Наразі Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогові, зокрема і в Харківській області", – йдеться у повідомленні.
Крім того, у МВС закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації та бути пильними.
  • 6 квітня Зеленський сказав, що з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російської армії, зауваживши, що Україна бачить вкиди з боку окупантів та підтягнення їх військ.
  • 7 квітня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що розглядається можливість примусової евакуації з північної частини області – Харківського і Богодухівського районів.

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