У північній частині Харківської області можлива примусова евакуація – ОВА

Рішення про евакуацію ухвалюватиметься навіть щодо тих населених пунктів, які розташовані далі "від фактичного кордону"

Олег Синєгубов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Влада Харківської області розглядає можливість примусової евакуації з північної частини – Харківського і Богодухівського районів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Наразі ми розглядаємо питання щодо півночі – це Харківський район і безпосередньо Богодухівський район, Золочівський напрямок. Однак на самісінькому прикордонні, там, де є населені пункти під ворожим вогнем, за нашою інформацією та за інформацією Національної поліції, дітей уже немає. Але ми цю ситуацію промоніторимо ще раз", – сказав він.

За словами Синєгубова, рішення про евакуацію людей ухвалюватиметься навіть щодо тих населених пунктів, які розташовані далі "від фактичного кордону", однак все одно перебувають під обстрілом.

"Ворог почав бити по тих населених пунктах, по яких не завдавав ударів ще, наприклад, місяць тому", – заявив очільник ОВА.

6 квітня росіяни вдарили по житловому району Харкова, тоді загинула людина, були також поранені.

Уночі 7 квітня у Харкові внаслідок падіння збитого "шахеда" постраждали троє осіб. Вдень Росія вдарила по центру міста, внаслідок чого поранень дістали п'ятеро осіб.

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