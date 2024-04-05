На Сумщині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей у двох громадах

Фото: Сумська обласна прокуратура

У двох громадах Сумської області ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб, повідомило Мінреінтеграції.

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Про які саме громади йдеться – не уточнюється.

Таке рішення було ухвалено через безпекову ситуацію, його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Загалом заплановано вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області: вони разом із батьками або іншими законними представниками будуть евакуйовані до безпечних областей.

У відомстві акцентують, що евакуація здійснюється безплатно, а за детальнішою інформацією можна звернутися на гарячу лінію Сумського обласного контактного центру:

→ (0542) 66-33-77 (безплатно для жителів Сум та Сумського району);

→ 0 800 301 501 (безплатно для жителів Сумської області).

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Зараз гаряча лінія працює щодня із 08:30 до 17:30.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

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3 квітня обласна прокуратура повідомила, що росіяни здійснили авіаудар по Краснопільській громаді на Сумщині – унаслідок цього загинула людина, є поранені, серед них дитина.

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