В Сумской области приняли решение о принудительной эвакуации детей в двух общинах

Запланировано вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов вместе с родителями или законными представителями

Фото: Сумская областная прокуратура

В двух общинах Сумской области принято решение об обязательной эвакуации детей принудительным способом, сообщило Минреинтеграции.

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О каких именно общинах идет речь – не уточняется.

Такое решение было принято из-за ситуации с безопасностью, его согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

В общей сложности запланировано вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области: они вместе с родителями или другими законными представителями будут эвакуированы в безопасные области.

В ведомстве акцентируют, что эвакуация осуществляется бесплатно, а за более подробной информацией можно обратиться на горячую линию Сумского областного контактного центра:

→ (0542) 66-33-77 (бесплатно для жителей Сум и Сумского района);

→ 0 800 301 501 (бесплатно для жителей Сумской области).

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Сейчас горячая линия работает каждый день с 08:30 до 17:30.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать в мессенджеры по номеру: (096) 078-84-33.

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3 апреля областная прокуратура сообщила, что россияне совершили авиаудар по Краснопольской общине в Сумской области – в результате погиб человек, есть раненые, среди них ребенок.

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