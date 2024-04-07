З'явились фото наслідків удару по центру Харкова: пошкоджено 13 будинків, п'ятеро поранених

Армія Росії вдарила по кварталу Шевченківського району Харкова. Попередньо, запустила з літака два УМПБ

Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок російського удару по Харкову вдень 7 квітня пошкоджено 13 багатоповерхівок та навчальні заклади, поранення дістали п'ятеро людей. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Країна-агресор завдала чотирьох ударів по центру міста, заявляв раніше міський голова Ігор Терехов.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж.

Згодом в Офісі генпрокурора уточнили, що влучання прийшлися по кварталу Шевченківського району міста.

Постраждали пʼять мирних мешканців. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі, додали в ОГП.

За попередніми даними, по місту ворог випустив з літака два УМПБ.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Уночі 7 квітня у Харкові внаслідок падіння збитого "шахеда" постраждали троє людей.

6 квітня росіяни вдарили по житловому району Харкова, тоді загинула людина, були також поранені.

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