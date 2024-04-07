Появились фото последствий удара по центру Харькова: повреждены 13 домов, пятеро раненых

Армия России ударила по кварталу Шевченковского района Харькова. Предварительно запустила с самолета два УМПБ

Фото: Офис генпрокурора

В результате российского удара по Харькову днем 7 апреля повреждены 13 многоэтажек и учебные заведения, ранения получили пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Страна-агрессор нанесла четыре удара по центру города, заявлял ранее городской голова Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж.

Впоследствии в Офисе генпрокурора уточнили, что попадания пришлись по кварталу Шевченковского района города.

Пострадали пять мирных жителей. В результате ударов повреждено по меньшей мере 13 многоэтажек и частных домов, учебные заведения, кафе, общежитие, гостиница, автомобили, добавили в ОГП.

По предварительным данным, по городу враг выпустил из самолета два УМПБ.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Ночью 7 апреля в Харькове в результате падения сбитого "шахеда" пострадали три человека.

6 апреля россияне ударили по жилому району Харькова, тогда погиб человек, были также ранены.

Читайте также: Зеленский: Готовим ответ России за удары по Харькову