В северной части Харьковской области возможна принудительная эвакуация – ОВА

Решение об эвакуации будет приниматься даже в отношении тех населенных пунктов, которые находятся дальше "от фактической границы"

Олег Синегубов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Власти Харьковской области рассматривают возможность принудительной эвакуации из северной части – Харьковского и Богодуховского районов. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Пока мы рассматриваем вопрос по северу – это Харьковский район и непосредственно Богодуховский район, Золочевское направление. Однако на самом пограничье, там, где есть населенные пункты под вражеским огнем, по нашей информации и по информации Национальной полиции, детей уже нет. Но мы эту ситуацию промониторим еще раз", – сказал он.

По словам Синегубова, решение об эвакуации людей будет приниматься даже в отношении тех населенных пунктов, которые находятся дальше "от фактической границы", однако все равно пребывают под обстрелом.

"Враг начал бить по тем населенным пунктам, по которым не наносил ударов еще, например, месяц назад", – заявил глава ОВА.

6 апреля россияне ударили по жилому району Харькова, тогда погиб человек, были также раненые.

Ночью 7 апреля в Харькове в результате падения сбитого "шахеда" пострадали три человека. Днем Россия ударила по центру города, в результате чего ранения получили пять человек.

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