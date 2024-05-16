Харьковская область. С начала суток отбиты четыре атаки россиян, эвакуировано 8779 человек

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

С начала суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

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Украинские защитники отбили атаки оккупантов на направлениях Пыльная – Липцы, Лукьянцы – Слобожанское, Пыльная – Слобожанское, Муром – Старица, сообщил он.

Карта: Deepstate

Идет эвакуация в области. Из Чугуевского района эвакуировали 2319 местных жителей, из Харьковского – 3834, из Богодуховского – 103 и 2533 человек были эвакуированы волонтерами, отметил Синегубов.

В общей сложности уже эвакуировано 8779 человек.

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В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда. Вечером в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.

15 мая Генштаб сообщил, что войска РФ пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска, а Силы обороны прочесывают окрестности города.

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