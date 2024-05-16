СБУ: Харків'янин допомагав росіянам готувати наступ на область, його затримано – фото
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру мешканцю Харкова: за даними слідства, чоловік працював на Федеральну службу безпеки РФ і допомагав російським загарбникам готувати новий наступ на область.

Спецслужба пише, що затриманий збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста: ця інформація була потрібна загарбникам для планування нового наступу на Харківську область.

Правоохоронці пояснюють: щоб виконувати завдання окупантів, чоловік пішки обходив місто – намагався знайти місця базування українських захисників, а у разі виявлення потрібних локацій він приховано фотографував їх й позначав місцезнаходження на мапах Google, щоб підготувати звіт для ФСБ.

СБУ акцентує, що завчасно викрила підозрюваного й затримала його на гарячому – коли він фотографував військовий об'єкт, чим запобігла переданню розвідувальних даних росіянам.

Окрім цього, були проведені додаткові заходи, щоб убезпечити позиції захисників від можливих ракетно-бомбових ударів окупантів, зауважує спецслужба.

Також правоохоронці повідомляють, що вилучили у підозрюваного мобільний телефон з доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ:

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

СБУ так описує затриманого: 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області, – до уваги спецслужби окупантів чоловік потрапив як активний користувач російських Telegram-каналів, який шукав швидкий заробіток.

Надалі затриманий комунікував з ФСБ через анонімний чат у месенджері, за співпрацю йому обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки, зазначає відомство.

Чоловіка підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, – йому загрожує довічне. Наразі він під вартою.

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  • У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

  • 14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти. Ввечері у Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців.

  • 15 травня Генштаб повідомив, що війська РФ намагаються відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, а Сили оборони прочісують околиці міста. 16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.

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