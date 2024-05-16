СБУ: Харків'янин допомагав росіянам готувати наступ на область, його затримано – фото

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру мешканцю Харкова: за даними слідства, чоловік працював на Федеральну службу безпеки РФ і допомагав російським загарбникам готувати новий наступ на область.

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Спецслужба пише, що затриманий збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста: ця інформація була потрібна загарбникам для планування нового наступу на Харківську область.

Правоохоронці пояснюють: щоб виконувати завдання окупантів, чоловік пішки обходив місто – намагався знайти місця базування українських захисників, а у разі виявлення потрібних локацій він приховано фотографував їх й позначав місцезнаходження на мапах Google, щоб підготувати звіт для ФСБ.

СБУ акцентує, що завчасно викрила підозрюваного й затримала його на гарячому – коли він фотографував військовий об'єкт, чим запобігла переданню розвідувальних даних росіянам.

Окрім цього, були проведені додаткові заходи, щоб убезпечити позиції захисників від можливих ракетно-бомбових ударів окупантів, зауважує спецслужба.

Також правоохоронці повідомляють, що вилучили у підозрюваного мобільний телефон з доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ:

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СБУ так описує затриманого: 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області, – до уваги спецслужби окупантів чоловік потрапив як активний користувач російських Telegram-каналів, який шукав швидкий заробіток.

Надалі затриманий комунікував з ФСБ через анонімний чат у месенджері, за співпрацю йому обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки, зазначає відомство.

Чоловіка підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, – йому загрожує довічне. Наразі він під вартою.

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У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти. Ввечері у Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців.

15 травня Генштаб повідомив, що війська РФ намагаються відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, а Сили оборони прочісують околиці міста. 16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.

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