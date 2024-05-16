СБУ: Харьковчанин помогал россиянам готовить наступление на область, он задержан – фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении жителю Харькова: по данным следствия, мужчина работал на Федеральную службу безопасности РФ и помогал российским захватчикам готовить новое наступление на область.

Спецслужба пишет, что задержанный собирал информацию о привлеченных к обороне города подразделениях ВСУ: эта информация требовалась захватчикам для планирования нового наступления на Харьковскую область.

Правоохранители объясняют: чтобы выполнять задачи оккупантов, мужчина пешком обходил город – пытался найти места базирования украинских защитников, а в случае обнаружения нужных локаций он скрыто фотографировал их и обозначал местонахождение на картах Google, чтобы подготовить отчет для ФСБ.

СБУ акцентирует, что заблаговременно разоблачила подозреваемого и задержала его на горячем – когда он фотографировал военный объект, чем предотвратила передачу разведывательных данных россиянам.

Кроме того, были проведены дополнительные мероприятия, чтобы обезопасить позиции защитников от возможных ракетно-бомбовых ударов оккупантов, отмечает спецслужба.

Также правоохранители сообщают, что изъяли у подозреваемого мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ:

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

СБУ так описывает задержанного: 18-летний харьковчанин, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Белгородской области, – парень привлек внимание спецслужбы оккупантов как активный пользователь российских Telegram-каналов, который искал быстрый заработок.

В дальнейшем задержанный коммуницировал с ФСБ через анонимный чат в мессенджере, за сотрудничество ему обещали денежное вознаграждение, которое должно было поступать на его банковские карточки, отмечает ведомство.

Мужчину подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, – ему грозит пожизненное. Пока он под стражей.

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  • В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

  • 14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда. Вечером в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.

  • 15 мая Генштаб сообщил, что войска РФ пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска, а Силы обороны прочесывают окрестности города. 16 мая в ОВА сообщили, что в начале суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек.

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