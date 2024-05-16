СБУ: Харьковчанин помогал россиянам готовить наступление на область, он задержан – фото

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении жителю Харькова: по данным следствия, мужчина работал на Федеральную службу безопасности РФ и помогал российским захватчикам готовить новое наступление на область.

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Спецслужба пишет, что задержанный собирал информацию о привлеченных к обороне города подразделениях ВСУ: эта информация требовалась захватчикам для планирования нового наступления на Харьковскую область.

Правоохранители объясняют: чтобы выполнять задачи оккупантов, мужчина пешком обходил город – пытался найти места базирования украинских защитников, а в случае обнаружения нужных локаций он скрыто фотографировал их и обозначал местонахождение на картах Google, чтобы подготовить отчет для ФСБ.

СБУ акцентирует, что заблаговременно разоблачила подозреваемого и задержала его на горячем – когда он фотографировал военный объект, чем предотвратила передачу разведывательных данных россиянам.

Кроме того, были проведены дополнительные мероприятия, чтобы обезопасить позиции защитников от возможных ракетно-бомбовых ударов оккупантов, отмечает спецслужба.

Также правоохранители сообщают, что изъяли у подозреваемого мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ:

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СБУ так описывает задержанного: 18-летний харьковчанин, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Белгородской области, – парень привлек внимание спецслужбы оккупантов как активный пользователь российских Telegram-каналов, который искал быстрый заработок.

В дальнейшем задержанный коммуницировал с ФСБ через анонимный чат в мессенджере, за сотрудничество ему обещали денежное вознаграждение, которое должно было поступать на его банковские карточки, отмечает ведомство.

Мужчину подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, – ему грозит пожизненное. Пока он под стражей.

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В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда. Вечером в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.

15 мая Генштаб сообщил, что войска РФ пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска, а Силы обороны прочесывают окрестности города. 16 мая в ОВА сообщили, что в начале суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек.

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