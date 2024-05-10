СБУ взяла пятерых блогеров под Киевом: Снимали провокационные видео о ВСУ и мобилизации

Задержанным грозит до восьми лет за решеткой

Задержание одного из мужчин (Фото: Пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины задержала пятерых блогеров в Киевской области, которые, по данным правоохранителей, осуществляли информационно-подрывную деятельность в пользу России и работали на срыв мобилизации в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

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В СБУ отметили, что мужчины снимали провокационные стримы, писали фейковые публикации о бойцах Вооруженных Сил Украины, в частности и о представителях военкоматов. Их контент массово "подхватывали" российские пропагандисты для подготовки постановочных сюжетов, распространявшихся и на международную аудиторию.

Задержанные также распространяли информацию о дислокации и маршрутах перемещения украинских военных, проинформировали в спецслужбе. Эти координаты россияне могли использовать для осуществления ракетно-дроновых ударов по Силам обороны.

Так, в правоохранительном органе сообщили о задержании киевлянина, который ездил на авто и делал видеотрансляции в YouTube возле мест пребывания ВСУ в столице. Во время своих стримов блогер распространял фейки о военных в комментариях.

Другой задержанный – водитель такси, который, по данным следствия, управлял сетью анонимных Telegram-каналов, законспирированных под рекламные сервисы и продажи продуктов. Благодаря сети он распространял нарративы Кремля по мобилизации в Украине и делился информацией о пребывании чиновников военкоматов.

Третий блогер, как утверждают спецслужбы, на страницах в соцсетях призывал к срыву мобилизации и силовому сопротивлению представителям территориального центра комплектования и соцподдержки.

"Еще двое злоумышленников из Киевской области "сливали" места дислокации украинских защитников в специализированные группы и чат-боты популярных мессенджеров. Часть таких интернет-ресурсов координировали с территории РФ", – говорится в сообщении СБУ.

Пятерым блогерам сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ, расследование продолжается. Задержанные могут получить до восьми лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

30 апреля СБУ задержала в Киеве пророссийских хакеров, создававших фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб.

6 мая СБУ задержала двух мужчин, готовивших массированный авиаобстрел Украины накануне Пасхи.

7 мая СБУ сообщила о задержании мужчин, готовивших убийство Зеленского, Малюка и Буданова.

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