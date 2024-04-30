Создали фейки Малюка и Буданова: в Киеве задержали пророссийских хакеров – фото

Правоохранители отметили, что мощности ботофермы позволяли ее организаторам ежедневно генерировать более 1000 фейковых аккаунтов

СБУ. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Киеве пророссийских хакеров, которые создали фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб. Для создания видимости "настоящих" страниц – они распространяли официальные сообщения СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны, а в личных сообщениях выманивали у людей деньги. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

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СБУ сообщила о ликвидации ботофермы в Киеве, которая проводила информационные диверсии в пользу российской разведки. Правоохранители задержали двух организаторов, которые массово распространяли дезинформацию о войне в Украине и пытались искусственно дискредитировать Силы обороны.

Для этого, по данным СБУ, они создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, в частности от имени главы Службы безопасности Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По данным СБУ, они также регистрировали фейковые страницы украинцев из разных регионов как в Facebook, Twitter, Instagram и Tik-Tok, так и в российских "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Правоохранители отметили, что мощности ботофермы позволяли ее организаторам ежедневно генерировать более 1000 фейковых аккаунтов.

Для их администрирования подозреваемые установили в собственных домах специализированные программно-аппаратные комплексы и координировали свои действия с представителями российской разведки, от которых получали "методички" для проведения подрывной деятельности, отметили правоохранители.

Во время обысков в помещениях организаторов ботоферм СБУ обнаружила:

→ специализированное оборудование для "выращивания" вымышленных интернет-адресов;

→ сим-карты мобильных операторов, на которые регистрировали подконтрольные аккаунты.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Также у мужчин изъято незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами к нему и боевые гранаты.

Фото: СБУ

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Подозреваемые находятся под стражей, за доказательство их вины – им грозит до семи лет тюрьмы.

Этой весной Россия начала активно глушить сигналы украинских телеканалов на спутниках Astra 4A и Hot Bird 13E, которые принадлежат европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat.

18 февраля россияне совершили хакерскую атаку на украинские медиа, в частности LIGA.net , в результате которой появились фейковые сообщения о якобы "разгроме" россиянами элитных украинских подразделений в Авдеевке.

, в результате которой появились фейковые сообщения о якобы "разгроме" россиянами элитных украинских подразделений в Авдеевке. 17 апреля Россия совершила масштабную атаку на украинские телеканалы. Группа 1+1 media сообщила, что проблемы со спутниковым вещанием возникли у 39 телеканалов, которые вещают на спутнике Astra 4A. В частности, речь идет о 1+1 Украина, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, Kvartal TV, Плюсплюс, Бигуди и т.д.

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