Створили фейкові сторінки Малюка та Буданова: у Києві затримали проросійських хакерів – фото
СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб. Задля створення видимості "справжніх" сторінок – вони поширювали офіційні дописи СБУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони, а в особистих повідомленнях виманювали у людей гроші. Про це повідомила пресслужба правоохоронного органу.

СБУ повідомила про ліквідацію ботоферми у Києві, яка проводила інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Правоохоронці затримали двох організаторів, які масово поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагались штучно дискредитувати Сили оборони.

Для цього, за даними СБУ, вони створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені голови Служби безпеки Василя Малюка та начальника ГУР Кирила Буданова.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

За даними СБУ, вони також реєстрували фейкові сторінки українців із різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських "Одноклассниках" та "ВКонтакте". Правоохоронці зазначили, що потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1000 фейкових акаунтів.

Для їхнього адміністрування підозрювані встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси та координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували "методички" для проведення підривної діяльності, зазначили правоохоронці.

Під час обшуків у помешканнях організаторів ботоферм СБУ виявила:

→ ⁠спеціалізоване обладнання для "вирощування" вигаданих інтернет-адрес;
→ ⁠сім-карти мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Також у чоловіків вилучено незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Підозрювані перебувають під вартою, за доведення їхньої вини – їм загрожує до семи років тюрми.

  • Цієї весни Росія почала активно глушити сигнали українських телеканалів на супутниках Astra 4A та Hot Bird 13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat.
  • 18 лютого росіяни здійснили хакерську атаку на українські медіа, зокрема LIGA.net, в результаті якої з’явились фейкові повідомленні про нібито "розгром" росіянами елітних українських підрозділів у Авдіївці.
  • 17 квітня, Росія здійснила масштабну атаку на українські телеканали. Група 1+1 media повідомила, що проблеми із супутниковим мовленням виникли у 39 телеканалів, які мовлять на супутнику Astra 4A. Зокрема, йдеться про 1+1 Україна, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, Kvartal TV, Плюсплюс, Бігуді тощо.

Читайте також: Загибель бійців 128 бригади на шикуванні під Запоріжжям. СБУ: Росія могла зламати месенджери

війнасбукиївхакеркирило будановГУР МОВасиль Малюк