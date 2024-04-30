Створили фейкові сторінки Малюка та Буданова: у Києві затримали проросійських хакерів – фото

СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб. Задля створення видимості "справжніх" сторінок – вони поширювали офіційні дописи СБУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони, а в особистих повідомленнях виманювали у людей гроші. Про це повідомила пресслужба правоохоронного органу.

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СБУ повідомила про ліквідацію ботоферми у Києві, яка проводила інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Правоохоронці затримали двох організаторів, які масово поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагались штучно дискредитувати Сили оборони.

Для цього, за даними СБУ, вони створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені голови Служби безпеки Василя Малюка та начальника ГУР Кирила Буданова.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За даними СБУ, вони також реєстрували фейкові сторінки українців із різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських "Одноклассниках" та "ВКонтакте". Правоохоронці зазначили, що потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1000 фейкових акаунтів.

Для їхнього адміністрування підозрювані встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси та координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували "методички" для проведення підривної діяльності, зазначили правоохоронці.

Під час обшуків у помешканнях організаторів ботоферм СБУ виявила:

→ ⁠спеціалізоване обладнання для "вирощування" вигаданих інтернет-адрес;

→ ⁠сім-карти мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Також у чоловіків вилучено незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати.

Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Підозрювані перебувають під вартою, за доведення їхньої вини – їм загрожує до семи років тюрми.

Цієї весни Росія почала активно глушити сигнали українських телеканалів на супутниках Astra 4A та Hot Bird 13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat.

18 лютого росіяни здійснили хакерську атаку на українські медіа, зокрема LIGA.net , в результаті якої з’явились фейкові повідомленні про нібито "розгром" росіянами елітних українських підрозділів у Авдіївці.

, в результаті якої з’явились фейкові повідомленні про нібито "розгром" росіянами елітних українських підрозділів у Авдіївці. 17 квітня, Росія здійснила масштабну атаку на українські телеканали. Група 1+1 media повідомила, що проблеми із супутниковим мовленням виникли у 39 телеканалів, які мовлять на супутнику Astra 4A. Зокрема, йдеться про 1+1 Україна, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, Kvartal TV, Плюсплюс, Бігуді тощо.

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