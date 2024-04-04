Загибель бійців 128 бригади на шикуванні під Запоріжжям. СБУ: Росія могла зламати месенджери

Вітюк заявив, що одна з головних версій — наведення ракети стало можливим через злам месенджера

Ілля Вітюк (Фото: СБУ)

Причиною удару росіян по Зарічному в Запорізькій області 3 листопада 2023 року, коли на шикуванні загинули понад 30 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, міг бути злам месенджерів військових ворожими хакерами. Про це повідомив начальник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, одна з головних загроз — це розсилання повідомлень для зламування месенджерів конкретних військових, які розсилає хакерське угруповання "Армагедон".

"Такі повідомлення йдуть тисячами. Коли їм вдається зламати пристрій, ворог отримує доступ до месенджерів, комп'ютерів через пошту. Найчастіше це призводить до трагічних наслідків", – сказав Вітюк.

Він зазначив, що в ході розслідування загибелі бійців 128 бригади СБУ з'ясувала, що на один із пристроїв, де був месенджер Signal, надійшло повідомлення про конкретну дату та місце шикування військових, куди й прилетіла ракета.

"Зараз це одна з основних версій, що наведення стало можливим саме через технічне проникнення. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечне використання кіберзасобів у військових діях", – заявив начальник департаменту.

У день, коли у 128 ОГШБр офіційно підтвердили загибель 19 своїх бійців, журналісти hromadske з'ясували, що командир бригади Дмитро Лисюк, по-перше, запізнився на церемонію нагородження особового складу, по-друге, прибув на шикування через дві хвилини після ракетного удару.

Радіо Свобода спілкувалося з очевидцями трагедії. Читайте, що вони розповіли.

3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізькій області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.

Воєнкор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані.

Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії.

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