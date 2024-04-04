Гибель бойцов 128 бригады на построении под Запорожьем. СБУ: РФ могла взломать мессенджеры

Илья Витюк (Фото: СБУ)

Причиной удара россиян по Заречному в Запорожской области 3 ноября 2023 года, когда на построении погибли более 30 бойцов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, мог быть взлом мессенджеров военных вражескими хакерами. Об этом сообщил начальник департамента кибербезрпасности Службы безопасности Украины Илья Витюк в интервью Укринформу.

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По его словам, одна из главных угроз — это рассылка сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных, которые рассылает хакерская группировка "Армагеддон".

"Такие сообщения идут тысячами. Когда им удается взломать устройство, враг получает доступ к мессенджерам, к компьютерам через почту. Зачастую это приводит к трагическим последствиям", — сказал Витюк.

Он отметил, что в ходе расследования гибели бойцов 128 бригады СБУ выяснила, что на одно из устройств, где был мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военных, куда и прилетела ракета.

"Сейчас это одна из основных версий, что наведение стало возможно именно из-за технического проникновения. Этот случай наглядно показывает, насколько опасно использование киберсредств в военных действиях", — заявил начальник департамента.

В день, когда в 128 ОГШБр официально подтвердили гибель 19 своих бойцов, журналисты hromadske выяснили, что командир бригады Дмитрий Лысюк, во-первых, опоздал на церемонию награждения личного состава, во-вторых, прибыл на построение через две минуты после ракетного удара.

Радио Свобода общалось с очевидцами трагедии. Читайте, что они рассказали.

3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128 бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.

Военкор Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные.

Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии.

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