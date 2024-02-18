У Держспецзв'язку вивчають ворожу хакерську атаку на медіа, зокрема LIGA.net
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила, що вивчає випадки хакерської атаки на українські медіа, зокрема LIGA.net, в результаті якої з’явились фейкові повідомленні про нібито "розгром" росіянами елітних українських підрозділів у Авдіївці.
"Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію", – йдеться у повідомленні Держспецзв’язку.
У відомсті зазначили, що до урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA звернулися представники видань LIGA.net, Українська правда, Апостроф та Телеграф.
"Наші фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту", – йдеться в повідомленні.
У CERT-UA закликали у разі підозри на хакерську атаку одразу звертатися до фахівців команди: [email protected], +38 (044) 281-88-25, +38 (044) 281-88-05, +38 (044) 281-88-01.
- 18 лютого о 14:30 на сайті LIGA.net з’явилась фейкова новина про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці. Редакція LIGA.net не причетна до публікації російської дезінформації, сайт було зламано невідомими.