У Держспецзв'язку вивчають ворожу хакерську атаку на медіа, зокрема LIGA.net

У низці видань сьогодні з'явились публікації із російською дезінформацією щодо Авдіївки

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила, що вивчає випадки хакерської атаки на українські медіа, зокрема LIGA.net, в результаті якої з’явились фейкові повідомленні про нібито "розгром" росіянами елітних українських підрозділів у Авдіївці.

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"Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію", – йдеться у повідомленні Держспецзв’язку.

У відомсті зазначили, що до урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA звернулися представники видань LIGA.net, Українська правда, Апостроф та Телеграф.

"Наші фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту", – йдеться в повідомленні.

У CERT-UA закликали у разі підозри на хакерську атаку одразу звертатися до фахівців команди: [email protected], +38 (044) 281-88-25, +38 (044) 281-88-05, +38 (044) 281-88-01.