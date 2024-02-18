Сайт LIGA.net було зламано: невідомі опублікували російську дезінформацію про Авдіївку

Фото: Генштаб ЗСУ

18 лютого о 14:30 на сайті LIGA.net з’явилась фейкова новина про нібито "розгром" російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці. Редакція LIGA.net не причетна до публікації російської дезінформації, сайт було зламано невідомими.

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Фейкову новину було оперативно знято зі стрічки новин, проте деякий час вона все ж була активною, а також автоматично поширилась в акаунті видання у соцмережі Х (колишній Twitter).

LIGA.net просить вибачення у читачів та розслідує, де є прогалини в безпеці, щоб виправити ситуацію і не допустити її повторення.

Наголошуємо, що наша редакція публікує лише достовірну і перевірену інформацію, а події на фронті висвітлює, посилаючись виключно на компетентні джерела – офіційних речників ЗСУ, військове командування і керівництво держави.

23 січня СБУ повідомила про викриття російської ІПСО: через email-розсилку окупанти намагаються посіяти паніку серед українців. LIGA.net також отримала подібний лист від окупантів, а загалом він надійшов на понад 345 поштових скриньок.

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