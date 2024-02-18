Сайт LIGA.net был взломан: неизвестные опубликовали российскую дезинформацию об Авдеевке

Фото: Генштаб ВСУ

18 февраля в 14:30 на сайте LIGA.net появилась фейковая новость о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке. Редакция LIGA.net не причастна к публикации российской дезинформации, сайт был взломан неизвестными.

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Фейковая новость была оперативно снята с новостной ленты, однако некоторое время она все же была активной, а также автоматически распространилась в аккаунте LIGA.net в соцсети Х (бывший Twitter).

LIGA.net приносит извинения читателям и расследует, где есть пробелы в безопасности, чтобы исправить ситуацию и не допустить ее повторения.

Отметим, что LIGA.net публикует только достоверную и проверенную информацию, а события на фронте освещает, ссылаясь исключительно на компетентные источники – официальных представителей ВСУ, военное командование и руководство государства.

23 января СБУ сообщила о разоблачении российской ИПСО: через email-рассылку оккупанты пытаются посеять панику среди украинцев. LIGA.net тоже получила подобное письмо от оккупантов, а в общей сложности оно поступило более чем на 345 почтовых ящиков.

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