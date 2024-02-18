В Госспецсвязи изучают вражескую хакерскую атаку на медиа, в том числе LIGA.net
Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила, что изучает случаи хакерской атаки на украинские медиа, в том числе LIGA.net, в результате которой появились фейковые сообщения о якобы "разгроме" россиянами элитных украинских подразделений в Авдеевке.
"Россия продолжает информационную войну против нашего государства. Сегодня российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию", – сказано в сообщении Госспецсвязи.
В ведомстве отметили, что в правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA обратились представители изданий LIGA.net, Украинская правда, Апостроф и Телеграф.
"Наши специалисты уже проводят исследование указанного инцидента", – сказано в сообщении.
В CERT-UA призвали в случае подозрения на хакерскую атаку сразу обращаться к специалистам команды: [email protected], +38 (044) 281-88-25, +38 (044) 281-88-05, +38 ( 044) 281-88-01.
- 18 февраля в 14:30 на сайте LIGA.net появилась фейковая новость о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке. Редакция LIGA.net не причастна к публикации российской дезинформации, сайт был сломлен неизвестными.