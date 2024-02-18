В Госспецсвязи изучают вражескую хакерскую атаку на медиа, в том числе LIGA.net

В ряде изданий сегодня появились публикации с российской дезинформацией об Авдеевке

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Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила, что изучает случаи хакерской атаки на украинские медиа, в том числе LIGA.net, в результате которой появились фейковые сообщения о якобы "разгроме" россиянами элитных украинских подразделений в Авдеевке.

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"Россия продолжает информационную войну против нашего государства. Сегодня российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию", – сказано в сообщении Госспецсвязи.

В ведомстве отметили, что в правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA обратились представители изданий LIGA.net, Украинская правда, Апостроф и Телеграф.

"Наши специалисты уже проводят исследование указанного инцидента", – сказано в сообщении.

В CERT-UA призвали в случае подозрения на хакерскую атаку сразу обращаться к специалистам команды: [email protected], +38 (044) 281-88-25, +38 (044) 281-88-05, +38 ( 044) 281-88-01.