СБУ: Задержана агентура ФСБ, которая готовила удары по Украине накануне Пасхи

Задержание мужчин (Фото: Прессслужба СБУ)

Служба безопасности Украины задержала двоих мужчин в Киевской области, которые, по данным правоохранителей, готовили массированный авиаобстрел украинских регионов накануне Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

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По данным СБУ, для выполнения задач россияне привлекли двух 28-летних агентов из Умани и Лубен. Для конспирации задержанные действовали порознь, но дистанционно сотрудничали с одним из кураторов российской ФСБ.

В спецслужбе утверждают, что агентурная группа ФСБ готовила координаты массированного обстрела Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областей.

Приоритетными целями для ударов были энергогенерирующие предприятия и логистические склады горюче-смазочных материалов, отметили правоохранители.

В СБУ отметили, что также в российской спецслужбе надеялись получить подтверждение актуальных геолокаций военных аэродромов и спецподразделений, охраняемых Генштабом Вооруженных Сил Украины.

Мужчин задержали "на горячем" недалеко от Киева в то время, когда они проводили доразведку вблизи потенциальных целей.

По данным следствия, в марте мужчин дистанционно завербовал сотрудник Крымского управления ФСБ, личность которого уже была установлена в СБУ. За выполнение поручений он обещал мужчинам денежное вознаграждение, общались они в анонимном чате.

Задержанным доложено о подозрении в государственной измене. Мужчины находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Фото: Пресс-служба СБУ

Фото: Пресс-служба СБУ

В ночь на 5 мая российская армия атаковала Украину беспилотниками, запустив по стране 24 "шахеда". Воздушные силы сбили 23 БпЛА.

Днем 5 мая россияне ударили по центру Харькова тремя боеприпасами УМПБ Д30-СН. В результате обстрела пострадали 15 человек.

Россия также атаковала гражданскую инфраструктуру Полтавской области – поврежден элеватор. Обошлось без пострадавших.

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