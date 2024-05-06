СБУ: Затримано агентуру ФСБ, яка готувала масовані удари по Україні напередодні Великодня

Затримання чоловіків (Фото: Пресслужба СБУ)

Служба безпеки України затримала двох чоловіків на Київщині, які, за даними правоохоронців, готували масований авіаобстріл українських регіонів напередодні Великодня. Про це повідомили у пресслужбі органу.

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За даними СБУ, для виконання завдань росіяни залучили двох 28-річних агентів з Умані та Лубен. Для конспірації затримані діяли порізно, але дистанційно співпрацювали з одним із кураторів російської ФСБ.

У спецслужбі стверджують, що агентурна група ФСБ готувала координати для масованого обстрілу Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей.

Пріоритетними цілями для ударів були енергогенерувальні підприємства та логістичні склади паливно-мастильних матеріалів, зазначили правоохоронці.

В СБУ зауважили, що також в російській спецслужбі сподівались отримати "підтвердження" щодо актуальних геолокацій військових аеродромів та спецпідрозділів, які охороняють Генштаб Збройних Сил України.

Чоловіків затримали "на гарячому" неподалік Києва у той час, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей.

За даними слідства, у березні чоловіків дистанційно завербував співробітник Кримського управління ФСБ, особу якого вже встановили в СБУ. За виконання доручень він обіцяв чоловікам грошову винагороду, спілкувались вони в анонімному чаті.

Затриманим повідомлено про підозру у державній зраді. Наразі чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

У ніч проти 5 травня російська армія атакувала Україну безпілотниками, запустивши по країні 24 "шахеди". Повітряні сили збили 23 БпЛА.

Вдень 5 травня росіяни вдарили по центру Харкова трьома боєприпасами УМПБ Д30-СН. Внаслідок обстрілу постраждало 15 осіб.

Росія також атакувала цивільну інфраструктуру Полтавщини — пошкоджено елеватор. Обійшлось без постраждалих.

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