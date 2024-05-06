СБУ: Затримано агентуру ФСБ, яка готувала масовані удари по Україні напередодні Великодня
Служба безпеки України затримала двох чоловіків на Київщині, які, за даними правоохоронців, готували масований авіаобстріл українських регіонів напередодні Великодня. Про це повідомили у пресслужбі органу.
За даними СБУ, для виконання завдань росіяни залучили двох 28-річних агентів з Умані та Лубен. Для конспірації затримані діяли порізно, але дистанційно співпрацювали з одним із кураторів російської ФСБ.
У спецслужбі стверджують, що агентурна група ФСБ готувала координати для масованого обстрілу Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей.
Пріоритетними цілями для ударів були енергогенерувальні підприємства та логістичні склади паливно-мастильних матеріалів, зазначили правоохоронці.
В СБУ зауважили, що також в російській спецслужбі сподівались отримати "підтвердження" щодо актуальних геолокацій військових аеродромів та спецпідрозділів, які охороняють Генштаб Збройних Сил України.
Чоловіків затримали "на гарячому" неподалік Києва у той час, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей.
За даними слідства, у березні чоловіків дистанційно завербував співробітник Кримського управління ФСБ, особу якого вже встановили в СБУ. За виконання доручень він обіцяв чоловікам грошову винагороду, спілкувались вони в анонімному чаті.
Затриманим повідомлено про підозру у державній зраді. Наразі чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
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