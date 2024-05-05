Росія вночі атакувала "шахедами". Були вибухи в Харкові й Дніпрі

Уночі на сході України під час повітряної тривоги лунали вибухи

Полювання на шахеди (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

Російська армія в ніч проти 5 травня атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Були вибухи в Харкові й Дніпрі, повідомили представники місцевої влади.

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У Харкові російський безпілотник невдовзі після опівночі прилетів у приватний сектор Основ'янського району. Мер Ігор Терехов розказав, що у результаті удару загорілися три приватні будинки.

Пізніше вибухи пролунали в Дніпрі, а перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про групу "шахедів" у напрямку міста.

"Увага! Дніпро – в районі міста ворожий БпЛА. Терміново в укриття! Група "шахедів" на Дніпропетровщині у напрямку Дніпра", – зазначили у Повітряних силах.

Інформації про наслідки вибухів поки що не було.

4 травня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. Поранення отримали щонайменше шестеро людей – працівники одного з харківських підприємств.

Президент Володимир Зеленський закликав українців бути максимально уважними на Великдень через загрозу російських ударів.

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