Зеленський закликав українців бути максимально уважними на Великдень

Президент заявив, що "російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни", тому треба бути обережними у свято

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні закликав українців бути "максимально уважними" на Великодні свята через Росію.

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За його словами, протягом доби російські окупаційні війська застосували проти України вісім ракет різних типів та маже 70 керованих авіаційних бомб.

"Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни. І лише від нас із вами – від усіх нас та від усіх, хто дійсно допомагає Україні, – залежить, де саме зупиняться ці руїни та коли програє окупант. Важливо цими днями бути максимально уважними", – заявив президент.

Раніше речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш заявив, що не можна виключати російських ударів на Великдень.

4 травня 2024 року Росія завдала удару по Харкову, внаслідок чого поранень дістали шестеро людей. Трохи раніше під ракетний удар загарбників потрапила Одеса – там пошкоджена цивільна інфраструктура, голова ОВА Кіпер писав про трьох постраждалих.

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