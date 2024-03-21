Великдень в Україні. Коли святкувати і що готувати до свята

Великдень цього року в Україні святкуватиметься 5 травня

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Свято Великдень

Великдень – найдавніше християнське свято, головне свято богослужебного року, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа.

У Католицькій, Східній православній, орієнтальних православних та протестантських церквах усього християнського світу Великдень має найвищий статус урочистості. До свята готуються 4 тижні, протягом Великого посту.

Як визначається дата Великодня

Дата свята не є сталою і кожного конкретного року обчислюється за місячно-сонячним календарем. Великдень святкується в першу неділю після повного місяця, що настає не раніше дня умовного весняного рівнодення 21 березня.

Коли святкують Великдень в Україні

У 2024 році Українська православна церква святкує Великдень 5 травня. Нагадаємо, релігійні свята, такі як Різдво та Благовіщення, тепер святкуються за новим календарем, як і в католицькій церкві.

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Католицький Великдень

Християни західного світу святкують Великдень раніше. В поляків та інших католиків Великдень цього року випадає на 31 березня.

Традиції на Великдень

З християнською великодньою обрядовістю змішалися давні язичницькі обряди, пов'язані зі святкуванням весняного сонця. Під впливом християнського календаря язичницька обрядовість частково перемандрувала у Великодній тиждень, а частково зовсім зникла.

Українські традиції святкування Великодня чітко утримують елементи язичницьких весняних обрядів: випікання обрядового печива, фарбування яєць, ігри, танці та розваги молоді, вшанування предків, аграрно-магічні, очисні обряди тощо.

Великодня Служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіший момент настає тоді, коли священник сповіщає: "Христос воскрес!", а всі присутні відповідають "Воістину воскрес!" Після служби процесія тричі обходить навколо церкви — хресний хід, а потім починає процес освячення обрядових пасхальних страв: господині збирають їх у кошики, прикрашені вишиваними рушниками, барвінком і свічками.

Що готувати на Великдень

Свято Великодня має своє обрядове святкове меню. До святкового столу заведено готувати паски, крашанки, ковбаси, холодець, рибні та м’ясні пироги. Традиції Великодніх страв дуже залежать від місцевості. В кожному регіоні є свої історично засвоєні рецепти.