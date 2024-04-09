Велика середа: що це за день та які традиції Страсного тижня в Україні

Готуємось до Великодня: яких традицій дотримуються українці на Страсну середу

Фото: depositphotos.com

Що таке Страсний тиждень, Страсна седмиця

Страсний тиждень – це останній тиждень перед Великоднем, що настає за Вербним тижнем. В Православній Церкві цей тиждень має назву Страсного, бо в цей час Церква згадує Страсті Христові. Слово "страсті" зі старослов’янської перекладається як страждання або муки.

Через особливе значення і велич духовних спогадів та богослужінь Страсний тиждень не включений у богослужбове коло Великого посту, а стоїть окремо, як перехід від Святої Чотиридесятниці до Світлого Христового Воскресіння.

Кожен день Страсного тижня заведено називати Великим. У 2024 році Страсна середа припадає на 1 травня у православних. Католики святкували 27 березня.

Чому християни святкують Велику середу

Євангелія розповідає, що саме в середу Христос розказав апостолам, що незабаром буде зраджений і розп'ятий. Саме в цей день, Страсну середу, вирішили погубити Ісуса Христа, а його учень Юда погодився зрадити свого вчителя. Також у Страсну середу в церквах згадують Марію Магдалину.

Саме зі Страсної середи починається найретельніша підготовка до Великодня. В цей день в храмах закінчується триденна Літургія Передосвячених Дарів, увечері відбувається особлива служба – Велике повечір'я.

Що робити в Страсну середу

У Велику середу рекомендується сповідатися і каятися у своїх гріхах. Існує традиція вмивання святою водою. Цей обряд символізує очищення душі і тіла перед святкуванням Великодня.

В середу підходять до завершення хатні роботи, розпочинаються приготування крашанок і писанок.

В Страсну седмицю завжди наводили порядок в домі й готували страви для великоднього столу. За українськими традиціями заведено дотримуватися найсуворішого посту, молитися і відвідувати церкву. Також в селах на цьому тижні сіють ранні зернові, горох.

Що не можна робити в Велику середу

Вважається забороненим танцювати та співати. Не можна святкувати дні народження та весілля. Не заведено вінчатися в цей тиждень. Категорично заборонено сваритися, лаятися, ображати когось або згадувати старі образи.