Коли починається і закінчується Великий піст – 2024, які заборони й традиції

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Цього року в Україні Великий піст розпочинається 18 березня. Для православних та греко-католиків він триватиме до 4 травня.

Піст як дієту іноді рекомендують навіть лікарі, вказуючи на цілющу дію на організм тимчасової відмови від тваринних білків і жирів. Проте, сенс посту зовсім не у тому, щоб схуднути або тілесно підлікуватися.

Сенс Пасхального посту

Великий піст – це найважливіший і найдревніший з багатоденних постів, цей час є підготовкою до головного православного свята – Світлого Христового Воскресіння. Під час цього періоду згідно Уставу Православної Церкви християни обмежують себе в їжі, а також намагаються уникати у своєму житті того, що віддаляє людину від Бога.

У християнському розумінні, піст є засобом стяжання Духа Святого. Сенс посту – у вдосконаленні любові до Бога і ближніх, тому що саме на любові ґрунтується всяка доброчесність. Важливим елементом посту є молитва.

Що треба робити в Великодній піст

У піст необхідно частіше ходити до церкви. Подумати про свої помилки та погані вчинки. Хоча б один раз сповідатися та причаститися. Важливо утримуватися від негативних думок і частіше молитися.

Що можна і не можна їсти в Великий піст

З глибокої давнини був визначений і сам образ дотримання Чотиридесятниці. Древні християни проводили цей піст з особливою суворістю, утримуючись навіть від вживання води до третьої години дня. Їжу споживали після дев’ятої години, вживаючи лише хліб і овочі. Особливо строгого посту Православна Церква пропонує у своєму Уставі дотримуватися у першу і Страсну седмиці. В сьогоденні у піст заведено вживати овочі та фрукти, крупи, макаронні вироби, горіхи, гриби, рослинні жири та деякі солодощі.

Під час Великого посту не дозволяється їсти м’ясо, рибу, яйця, молоко. Також заборонені алкогольні напої.

За релігійними традиціями тільки у свято Благовіщення (коли воно не співпадає зі Страсною седмицею) і у Вербну неділю дозволяється вживання риби.

Чого не можна робити в піст

Під час посту суворо заборонено палити цигарки. А також сваритися, лаятися, заздрити та засуджувати. Церква забороняє одружуватися у цей період, тому молодятам не вдасться обвінчатися у ці дні.

Проходячи піст тілесний, необхідно постити й духовно. З’єднуючи піст зовнішній з внутрішнім. Ідея посту в очищенні тіла стриманістю, а душі покаянною і прощенню молитвою, для надбання доброчесностей і любові до ближніх.