Когда начинается и заканчивается Великий пост – 2024, какие запреты и традиции

Великий пост

В этом году в Украине Великий пост начинается 15 марта. Для православных и греко-католиков он продлится до 4 мая.

Пост как диету иногда рекомендуют даже врачи, отмечая благотворное действие на организм временного отказа от животных белков и жиров. Однако смысл поста вовсе не в том, чтобы похудеть или телесно подлечиться.

Смысл Пасхального поста

Великий пост – это самый важный и самый древний из многодневных постов, это время является подготовкой к главному православному празднику – Светлого Христова Воскресения. Во время этого периода согласно Уставу Православной Церкви христиане ограничивают себя в пище, а также стараются избегать в своей жизни того, что отдаляет человека от Бога.

В христианском понимании пост является средством стяжания Духа Святого. Смысл поста – в совершенствовании любви к Богу и ближним, потому что именно на любви основывается всякая добродетель. Важный элемент поста – молитва.

Что нужно делать в Великий пост

В пост необходимо чаще ходить в церковь. Подумать о своих ошибках и плохих поступках. Хотя бы однажды исповедоваться и причаститься. Важно воздерживаться от негативных мыслей и чаще молиться.

Что можно и нельзя есть в Пасхальный пост

С глубокой древности был определен и сам образ соблюдения Четыредесятницы. Древние христиане проводили этот пост с особой суровостью, воздерживаясь даже от употребления воды до трех часов дня. Еду употребляли после девяти часов, ели только хлеб и овощи. Особенно строгий пост Православная Церковь предлагает в своем Уставе соблюдать первую и Страстную седмицу. В Пасхальный пост принято употреблять овощи и фрукты, крупы, макаронные изделия, орехи, грибы, растительные жиры и некоторые сладости.

Во время Великого поста не разрешается есть мясо, рыбу, яйца, молоко. А также запрещены спиртные напитки.

По религиозным традициям только в праздник Благовещения (когда он не совпадает со Страстной седмицей) и в Вербное воскресенье разрешается употребление рыбы.

Чего нельзя делать в пост

Во время поста строго запрещено курить сигареты. А также ссориться, ругаться, завидовать и осуждать. Церковь запрещает жениться в этот период, поэтому молодоженам не удастся обвенчаться в эти дни.

Проходя пост телесный, нужно поститься и духовно. Соединяя пост внешний с внутренним. Идея поста в очищении тела воздержанием, а души – прощением, покаянием для обретения добродетелей и любви к ближним.