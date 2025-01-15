Когда начинается Великий пост в 2025 году? Рассказываем подробности Пасхального поста и его календарь по неделям

Когда начинается Великий пост 2025: дата и календарь поста (Фото: depositphotos)

Когда начало Великого поста 2025

Великий пост – важнейший период духовного очищения для христиан, предшествующий празднику Воскресения Христова. В 2025 году Великий пост начинается 3 марта и продлится до 19 апреля, завершаясь Великой субботой перед Пасхой. Начало поста традиционно приходится на понедельник после Прощенного воскресенья, которое в этом году отмечается 2 марта.

Великий пост является подготовительным периодом для празднования Пасхи и разделяется на два основных этапа: Четыредесятницу (период в 40 дней, который завершается Лазаревой субботой) и Страстную неделю, посвященную воспоминаниям последних дней земной жизни Иисуса Христа.

Когда начало Великого поста 2025 года (Фото: wikipedia)

Календарь Пасхального поста по неделям

Каждая неделя Великого поста имеет свою духовную и богослужебную тематику. Вот подробный календарь Пасхального поста 2025:

Первая неделя (3-9 марта)

Первая неделя посвящена началу поста и осознанию необходимости духовного очищения. В этот период верующие усиленно молятся, посещают богослужения и пытаются отказаться от греха.

Вторая неделя (10-16 марта)

Эта неделя напоминает силу веры и пример духовных подвигов святых отцов. В воскресенье второй седмицы чествуют святителя Григория Паламу.

Третья неделя (17-23 марта)

Центральным событием является поклонение Святому Кресту. Воскресное богослужение призывает верующих к терпению и наследованию Христа.

Четвертая неделя (24-30 марта)

Тема этой недели – память о преподобном Иоанне Лествичнике. Святой – автор "Лествицы". Это книга, в которой описаны духовные ступени для спасения христиан.

Пятая неделя (31 марта – 6 апреля)

Посвящена преподобной Марии Египетской, ставшей символом покаяния и благодати Божией.

Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (12 и 13 апреля 2025 года)

Накануне Страстной недели празднуют Лазареву субботу, посвященную воскресению праведного Лазаря. В воскресенье отмечают Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Страстная неделя (14-19 апреля)

Последняя неделя Великого поста – это воспоминание о страданиях и смерти Иисуса Христа. Особенно значимы Великий четверг (Тайная вечеря), Великая пятница (Распятие) и Великая суббота (пребывание Христа во гробе).

Когда начинается Великий пост (Фото: wikipedia)

Список запретов поста перед Пасхой

Великий пост требует не только ограничения в пище, но и духовного воздержания. Вот ключевые запреты и рекомендации для верующих:

Запрет на употребление определенной пищи. В течение всего поста не употребляют мясо, молочные продукты, яйца. Рыбу разрешается потреблять только в праздники Благовещения (25 марта) и Входа Господня в Иерусалим (13 апреля). В Страстную пятницу (18 апреля) верующим советуют соблюдать строгий пост, вплоть до полного отказа от еды. Отказ от развлечений. Не рекомендуется посещать развлекательные мероприятия, дискотеки, концерты. Следует воздержаться от просмотра развлекательного контента и чрезмерного использования социальных сетей. Очищение души. По словам митрополита Андрея Шептицкого, автора книги "Послание на Великий пост", пост должен базироваться на трех принципах: покаяние, милосердие и очищение. Верующие должны пройти Таинства Исповеди и Причастия. Особое значение имеют молитва и добрые дела. Избегание конфликтов. Рекомендуется избегать ссор, оскорблений и чрезмерной эмоциональности. Время поста – это возможность примирения с близкими и врагами.

Запреты Великого поста (Фото: wikipedia)

Великий пост: не только ограничения

Великий пост – это не только отказ от пищи, но и период духовного совершенствования. Пост способствует подготовке к величайшему христианскому празднику – Пасхе, через глубокую молитву, покаяние и милосердные поступки. Следуя церковным наставлениям, каждый верующий сможет войти в праздничный период с чистой душой и открытым сердцем.