Когда начинается Великий пост 2025: дата и календарь поста
Когда начало Великого поста 2025
Великий пост – важнейший период духовного очищения для христиан, предшествующий празднику Воскресения Христова. В 2025 году Великий пост начинается 3 марта и продлится до 19 апреля, завершаясь Великой субботой перед Пасхой. Начало поста традиционно приходится на понедельник после Прощенного воскресенья, которое в этом году отмечается 2 марта.
Великий пост является подготовительным периодом для празднования Пасхи и разделяется на два основных этапа: Четыредесятницу (период в 40 дней, который завершается Лазаревой субботой) и Страстную неделю, посвященную воспоминаниям последних дней земной жизни Иисуса Христа.
Календарь Пасхального поста по неделям
Каждая неделя Великого поста имеет свою духовную и богослужебную тематику. Вот подробный календарь Пасхального поста 2025:
Первая неделя (3-9 марта)
Первая неделя посвящена началу поста и осознанию необходимости духовного очищения. В этот период верующие усиленно молятся, посещают богослужения и пытаются отказаться от греха.
Вторая неделя (10-16 марта)
Эта неделя напоминает силу веры и пример духовных подвигов святых отцов. В воскресенье второй седмицы чествуют святителя Григория Паламу.
Третья неделя (17-23 марта)
Центральным событием является поклонение Святому Кресту. Воскресное богослужение призывает верующих к терпению и наследованию Христа.
Четвертая неделя (24-30 марта)
Тема этой недели – память о преподобном Иоанне Лествичнике. Святой – автор "Лествицы". Это книга, в которой описаны духовные ступени для спасения христиан.
Пятая неделя (31 марта – 6 апреля)
Посвящена преподобной Марии Египетской, ставшей символом покаяния и благодати Божией.
Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (12 и 13 апреля 2025 года)
Накануне Страстной недели празднуют Лазареву субботу, посвященную воскресению праведного Лазаря. В воскресенье отмечают Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
Страстная неделя (14-19 апреля)
Последняя неделя Великого поста – это воспоминание о страданиях и смерти Иисуса Христа. Особенно значимы Великий четверг (Тайная вечеря), Великая пятница (Распятие) и Великая суббота (пребывание Христа во гробе).
Список запретов поста перед Пасхой
Великий пост требует не только ограничения в пище, но и духовного воздержания. Вот ключевые запреты и рекомендации для верующих:
- Запрет на употребление определенной пищи. В течение всего поста не употребляют мясо, молочные продукты, яйца. Рыбу разрешается потреблять только в праздники Благовещения (25 марта) и Входа Господня в Иерусалим (13 апреля). В Страстную пятницу (18 апреля) верующим советуют соблюдать строгий пост, вплоть до полного отказа от еды.
- Отказ от развлечений. Не рекомендуется посещать развлекательные мероприятия, дискотеки, концерты. Следует воздержаться от просмотра развлекательного контента и чрезмерного использования социальных сетей.
- Очищение души. По словам митрополита Андрея Шептицкого, автора книги "Послание на Великий пост", пост должен базироваться на трех принципах: покаяние, милосердие и очищение. Верующие должны пройти Таинства Исповеди и Причастия. Особое значение имеют молитва и добрые дела.
- Избегание конфликтов. Рекомендуется избегать ссор, оскорблений и чрезмерной эмоциональности. Время поста – это возможность примирения с близкими и врагами.
Великий пост: не только ограничения
Великий пост – это не только отказ от пищи, но и период духовного совершенствования. Пост способствует подготовке к величайшему христианскому празднику – Пасхе, через глубокую молитву, покаяние и милосердные поступки. Следуя церковным наставлениям, каждый верующий сможет войти в праздничный период с чистой душой и открытым сердцем.