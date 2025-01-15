Коли розпочинається Великий піст у 2025 році? Розповідаємо подробиці Великоднього посту та його календар за тижнями

Коли розпочинається Великий піст 2025: дата і календар посту (Фото: depositphotos)

Коли початок Великого посту 2025

Великий піст – найважливіший період духовного очищення для християн, який передує святу Воскресіння Христового. У 2025 році Великий піст починається 3 березня і триватиме до 19 квітня, завершуючись Великою суботою перед Великоднем. Початок посту традиційно припадає на понеділок після Прощеної неділі, яка цього року святкується 2 березня.

Великий піст є підготовчим періодом до святкування Великодня і розділяється на два основних етапи: Чотиридесятницю (період у 40 днів, який завершується Лазаревою суботою) та Страсний тиждень, присвячений спогадам останніх днів земного життя Ісуса Христа.

Коли початок Великого посту 2025 (Фото: wikipedia)

Календар Великоднього посту за тижнями

Кожен тиждень Великого посту має свою духовну та богослужбову тематику. Ось детальний календар Великоднього посту 2025 року:

Перший тиждень (3-9 березня)

Перший тиждень присвячений початку посту та усвідомленню необхідності духовного очищення. У цей період віряни посилено моляться, відвідують богослужіння та намагаються відмовитися від гріха.

Другий тиждень (10-16 березня)

Цей тиждень нагадує про силу віри та приклад духовних подвигів святих отців. У неділю другої седмиці вшановують святителя Григорія Паламу.

Третій тиждень (17-23 березня)

Центральною подією є поклоніння Святому Хресту. Недільне богослужіння закликає вірян до терпіння та наслідування Христа.

Четвертий тиждень (24-30 березня)

Тема цього тижня – пам’ять про преподобного Іоанна Ліствичника. Святий – автор "Ліствиці". Це книга, в якій описані духовні сходинки до спасіння християн.

П’ятий тиждень (31 березня – 6 квітня)

Присвячений преподобній Марії Єгипетській, яка стала символом покаяння та благодаті Божої.

Лазарева субота та Вхід Господній в Єрусалим (12 та 13 квітня 2025 року)

Напередодні Страсного тижня святкують Лазареву суботу, присвячену воскресінню праведного Лазаря. У неділю відзначають Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя).

Страсний тиждень (14-19 квітня)

Останній тиждень Великого посту – це спогад про страждання та смерть Ісуса Христа. Особливо значущими є Великий четвер (Таємна вечеря), Велика п’ятниця (Розп’яття) та Велика субота (перебування Христа у гробі).

Коли розпочинається Великий піст (Фото: wikipedia)

Список заборон посту перед Великоднем

Великий піст вимагає не лише обмеження в їжі, але й духовного стримання. Ось ключові заборони та рекомендації для вірян:

Заборона на вживання певної їжі. Протягом усього посту не вживають м’ясо, молочні продукти, яйця. Рибу дозволяється споживати лише у свята Благовіщення (25 березня) та Входу Господнього в Єрусалим (13 квітня). У Страсну п’ятницю (18 квітня) вірянам радять дотримуватися суворого посту, аж до повної відмови від їжі. Відмова від розваг. Не рекомендується відвідувати розважальні заходи, дискотеки, концерти. Варто утриматися від перегляду розважального контенту та надмірного користування соціальними мережами. Очищення душі. За словами митрополита Андрея Шептицького, автора книги "Послання на Великий піст", піст має базуватися на трьох принципах: покаяння, милосердя та очищення. Віряни повинні пройти Таїнства Сповіді та Причастя. Особливе значення мають молитва і добрі справи. Уникнення конфліктів. Рекомендується уникати сварок, образ та надмірної емоційності. Час посту – це нагода для примирення з близькими та ворогами.

Заборони Великого посту (Фото: wikipedia)

Великий піст: не лише обмеження

Великий піст – це не тільки відмова від їжі, але й період духовного вдосконалення. Піст сприяє підготовці до найбільшого християнського свята – Великодня, через глибоку молитву, покаяння та милосердні вчинки. Дотримуючись церковних настанов, кожен вірянин зможе увійти у святковий період із чистою душею та відкритим серцем.