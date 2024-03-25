Страсний тиждень за днями у 2024 році. Що не можна робити за тиждень до Великодня

Розповідаємо, як правильно провести Страсну седмицю та підготуватися до свята Великодня у 2024 році

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Страсний тиждень – це останній тиждень Великого посту перед Великоднем. У Православній церкві цей тиждень має назву Страсного, бо в цей час церква згадує Страсті Христові, а також через особливе значення і велич духовних спогадів та богослужінь.

Коли Страсний тиждень в Україні 2024 року

Страсний тиждень починається за тиждень до Великодня. Оскільки цього року Великдень святкується 5 травня — відповідно, Страсний тиждень цього року починатиметься 29 квітня і триватиме до 4 травня. В цей тиждень прийнято особливо молитися і дотримуватися посту.

Що символізують сім днів Страсного тижня

У Великий понеділок церква згадує старозавітного патріарха Йосипа, якого заздрісні брати продали в Єгипет, сказавши батькові, що його розірвали звірі. У понеділок Страсної седмиці служиться молебень, що покладає початок церковному чину мироваріння. Миро – це суміш 50 речовин на основі оливкової олії, трав та смол. Миро вважається святинею, зберігається у вівтарі й використовується в таїнстві миропомазання. Готується миро лише раз у році — з понеділка по середу Страсного тижня, у четвер освячується.

У вівторок Страсного тижня віряни згадують, як Христос навчав у храмі Єрусалимському і народ вважав Його пророком.

Велика середа, або Страсна середа – день віддання Ісуса на страждання і смерть. У цей день згадується євангельська подія: коли рада первосвященників і книжників вже вирішила взяти Христа і вбити, в селищі Віфанія у домі Симона прокаженого, де зупинився в ніч на середу Ісус. Тут же в душі Юди народився намір видати беззаконній раді Вчителя.

Особливо важливими вважаються останні три дні перед Великоднем – Великі четвер, п'ятниця та субота. У кожний з них на службах читаються уривки з Євангелія, що розповідають про страждання Христа.

У четвер віряни згадують становлення таїнства причастя Тіла і Крові Христових – євхаристії. Традиційно у четвер Страсного тижня, або ж Чистий Четвер, очищають своє тіло і випікають паски.

Велика п'ятниця – найскорботніший день, тому що саме у п'ятницю Ісус був розп'ятий і помер на Хресті, викупивши людські гріхи.

У суботу тіло Христа "перебувало в труні", але душею Спаситель зійшов в пекло і вивів з нього душі праведників. Ввечері в храмах розпочинають святкове богослужіння, щоб зустріти Воскресіння Христове.

Що дозволено робити в Страсний тиждень

Протягом Страсного тижня всі православні християни, які протягом посту ще не сповідалися і не причащалися, мають це обов'язково зробити – у будь-який день зранку, окрім п'ятниці.

Страсна седмиця – час, коли потрібно навести порядок в будинку і приготувати страви для великоднього столу. Слово "страсті" в перекладі зі старослов'янської означає муки, страждання. Християни в ці дні дотримуються найсуворішого посту, багато моляться, часто бувають в церкві й готуються до Великодня. За традиціями, в селах на цьому тижні сіють ранні зернові, горох.

Традиційно у четвер Страсного тижня (або ж Чистий Четвер) очищають своє тіло і випікають паски.

Що не можна робити в Страсний тиждень

За церковними традиціями, в Страсну седмицю заборонено співати, танцювати, веселитися та їсти "скоромне" (м'ясо, молоко та інші продукти тваринного походження). Зберігається строгий піст. Також не можна лаятися і сердитися, брехати й заздрити.

За віруваннями, не можна відмовляти комусь в допомозі у Страсний тиждень. Існує легенда, що сам перевтілений у людину Господь може про щось попросити.