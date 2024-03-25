Страстная неделя по дням в 2024 году. Что нельзя делать за неделю до Пасхи

Рассказываем, как правильно провести Страстную седмицу и подготовиться к празднику Пасхи в 2024 году

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Страстная неделя – это последняя неделя Великого поста перед Пасхой. В Православной церкви эта неделя носит название Страстной, ибо в это время церковь вспоминает Страсти Христовы, а также особое значение и величие духовных воспоминаний и богослужений.

Когда Страстная неделя в Украине в 2024 году

Страстная неделя начинается за неделю до Пасхи. Поскольку в этом году Пасха отмечается 5 мая — соответственно, Страстная неделя в этом году будет начинаться 29 апреля и продлится до 4 мая. В эту неделю принято особенно молиться и соблюдать пост.

Что символизируют семь дней Страстной недели

В Великий понедельник церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, которого завистливые братья продали в Египет, сказав отцу, что его разорвали звери. В понедельник Страстной седмицы служат молебен, который дает начало церковному чину мироварения. Миро – это смесь 50 веществ на основе оливкового масла, трав и смол. Миро считается святыней, хранится в алтаре и используется в таинстве миропомазания. Готовится миро только раз в году – с понедельника по среду Страстной недели, в четверг освящается.

Во вторник Страстной недели верующие вспоминают, как Христос учил в Иерусалимском храме и народ считал Его пророком.

Великая среда, или Страстная среда – день предания Иисуса страданиям и смерти. В этот день вспоминается евангельское событие: когда совет первосвященников и книжников уже решил взять Христа и убить, в поселке Вифания в доме Симона прокаженного, где остановился в ночь на среду Иисус. Здесь же в душе Иуды родилось намерение выдать беззаконному совету Учителя.

Особенно важными считаются последние три дня перед Пасхой – Великие четверг, пятница и суббота. В каждый из них на службах читаются отрывки из Евангелия, рассказывающие о страданиях Христа.

В четверг верующие вспоминают становление таинства причастия Тела и Крови Христовых – евхаристии. Традиционно в четверг Страстной недели, или Чистый Четверг, очищают свое тело и выпекают куличи.

Великая пятница – самый скорбный день, потому что именно в пятницу Иисус был распят и умер на Кресте, искупив человеческие грехи.

В субботу тело Христа "находилось во гробу", но душой Спаситель сошел в ад и вывел из него души праведников. Вечером в храмах начинают праздничное богослужение, чтобы встретить Воскресение Христово.

Что позволено делать в Страстную неделю

В течение Страстной недели все православные христиане, которые еще не исповедовались и не причащались в течение поста, должны это обязательно сделать – в любой день утром, кроме пятницы.

Страстная седмица – время, когда нужно навести порядок в доме и приготовить блюда для пасхального стола. Слово "страсти" в переводе со старославянского означает мучения, страдания. Христиане в эти дни соблюдают самый строгий пост, многие молятся, часто бывают в церкви и готовятся к Пасхе. По традициям, в деревнях на этой неделе сеют ранние зерновые, горох.

Традиционно в четверг Страстной недели (или Чистый Четверг) очищают свое тело и выпекают куличи.

Что нельзя делать в Страстную неделю

По церковным традициям, в Страстную седмицу запрещено петь, танцевать, веселиться и есть "скоромное" (мясо, молоко и другие продукты животного происхождения). Сохраняется строгий пост. Также нельзя ругаться, сердиться, врать и завидовать.

По верованиям, нельзя отказывать кому-то в помощи в Страстную неделю. Существует легенда, что сам превращенный в человека Господь может о чем-нибудь попросить.