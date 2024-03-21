Пасха в Украине. Когда праздновать и что готовить к празднику

Пасха этого года в Украине будет отмечаться 5 мая

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Праздник Пасха

Пасха – древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа.

В Католической, Восточной православной, ориентальных православных и протестантских церквях всего христианского мира Пасха имеет самый высокий статус торжества. К празднику готовятся 4 недели, в течение Великого поста.

Как определяется дата Пасхи

Дата праздника не является постоянной и каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю. Пасха празднуется в первое воскресенье после полнолуния, которое наступает не раньше дня условного весеннего равноденствия 21 марта.

Когда празднуют Пасху в Украине

В 2024 году Украинская православная церковь отмечает Пасху 5 мая. Напомним, религиозные праздники, такие как Рождество и Благовещение, теперь празднуются по новому календарю, как и в католической церкви.

Католическая Пасха

Христиане западного мира отмечают Пасху раньше. У поляков и других католиков Пасха в этом году выпадает на 31 марта.

Традиции на Пасху

С христианской пасхальной обрядностью смешались древние языческие обряды, связанные с празднованием весеннего солнца. Под влиянием христианского календаря языческая обрядность частично перешла в Пасхальную неделю, а частично совсем исчезла.

Украинские традиции празднования Пасхи четко содержат элементы языческих весенних обрядов: выпекание обрядового печенья, окрашивание яиц, игры, танцы и развлечения молодежи, чествование предков, аграрно-магические, очистительные обряды.

Пасхальная Служба Божая продолжается всю ночь. Ее самый торжественный момент наступает тогда, когда священник говорит: "Христос воскрес!", а все присутствующие отвечают "Воистину воскрес!". После службы процессия трижды обходит вокруг церкви крестный ход, а затем начинает процесс освящения обрядовых пасхальных блюд: хозяйки собирают их в корзины, украшенные вышитыми полотенцами, барвинком и свечами.

Что готовить на Пасху

Праздник Пасхи имеет свое обрядовое меню. К праздничному столу заведено готовить куличи, пасхальные яйца, колбасы, студень, рыбные и мясные пироги. Пасхальные блюда очень зависят от местности. В каждом регионе есть свои исторические рецепты.