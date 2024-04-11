Самый скорбный день года: 5 фактов о Страстной пятнице

У православных Страстная пятница будет 3 мая, а у католиков была 29 марта 2024 года

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Что такое Страстная пятница

Страстная пятница, согласно христианским верованиям, – это день, когда распяли Иисуса Христа. Для верующих это самый скорбный день Страстной недели, за два дня перед Пасхой. Христиане посвящают этот день упоминанию о страданиях, смерти Иисуса Христа на кресте, снятии Его с креста и погребении.

Чин выноса Плащаницы – особая служба у христиан

Вечером в Чистый четверг в храмах 12 раз читается Евангелия о страданиях Христа. В Страстную пятницу Божественная литургия не совершается, отправляется вечерняя с обрядом выноса Плащаницы. Это особое богослужение, которое проводится раз в год и имеет особую силу. Вечером в Великую пятницу в храмах правится утренняя служба Великой субботы с чином погребения Плащаницы.

Традиции Страстной пятницы: что такое "страстная свеча"

На протяжении богослужений в Страстный четверг и пятницу принято зажигать так называемые "страстные свечи". Верующие держат их в руках во время чтения Евангелии. На западе Украины сохранилась традиция зажигать страстную свечу и на Пасху, когда святят пасхальные корзины. Считается, что эта свеча обладает особой силой, поэтому ее хранили в течение года и зажигали в тяжелых ситуациях или при стихийных бедствиях.

Строгий пост в Страстную пятницу

Великая Пятница – день строгого поста. Существует традиция не есть в Великую пятницу. Верующие в этот день ничего не едят к выносу плащаницы из алтаря на середину церкви; а это обычно около 2 часов после полудня. Затем употребляют только хлеб и воду.

Православные и греко-католики, а также все христиане восточного обряда, считают Страстную пятницу самым скорбным днем года. Этот день принято проводить в тишине. Христианская церковь упоминает о страданиях Иисуса Христа на кресте за человеческий род. Хозяйки могут в этот день печь Пасхальные куличи.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Поскольку это день тишины, нельзя петь, танцевать, веселиться. Согласно украинским поговоркам, кто поет в Страстную пятницу, тот на Пасху будет плакать.

Нехорошо в этот день ссориться или оскорблять кого-нибудь.

Запрещается выполнять работу по дому, во дворе или в огороде.

Нельзя работать возле земли. Если сажать что-нибудь в этот день, то урожая не будет.

Считается большим грехом рубить дрова или что-нибудь тесать топором.

Нельзя шить и прясть.

Во многих странах мира Страстная пятница – выходной день.