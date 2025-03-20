Чистый четверг: что это за праздник, что можно и нельзя делать

На какую дату приходится Чистый четверг в 2025 году, традиции и обычаи. О приметах и запретах праздника. Как поздравить с Чистым четвергом

Когда Чистый четверг, традиции и запреты (Фото: freepik)

Когда Чистый четверг в 2025 году

Чистый четверг, известный также как Страстный или Великий четверг, является важным днем в предшествующей Пасхе христианской традиции. В 2025 году Чистый четверг приходится на 17 апреля. Этот день полон особых обрядов и традиций, направленных на духовное и физическое очищение.

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Традиции Чистого четверга

Чистый четверг богат обрядами и обычаями, которые направлены на очищение души и тела, а также подготовку дома к Пасхе.

Согласно народным верованиям, утром Чистого четверга следует обязательно умыться или искупаться до восхода солнца, чтобы смыть грехи и болезни. На Восточном Полесье существовал обычай купаться в проточной воде, считая ее особенно целительной.

В Карпатах для купания выбирали места, где сходятся три потока, что усиливало очищающий эффект. После купели надевали чистую одежду, что символизирует обновление и чистоту.

В этот день хозяйки тщательно убирали дома и хозяйственные постройки. На Волыни во время обметания женщина могла быть обнаженной, что должно было усилить эффективность магических действий. Особое внимание уделяли побелке жилья, считая, что это защитит от нечистой силы и обеспечит благосостояние.

В Черниговской области был распространен обряд "говіння діжі", в которой замешивали паску. Кадку сначала вымывали, потом подпоясывали вышитым рушником или лентой и в течение дня выставляли на почетном месте – посреди дома на столе или снаружи на пороге.

Вечером Чистого четверга в церквях читают Страсти Христовы и 12 Евангелий. Возвращаясь домой, верующие несут зажженные свечи, стараясь оградить огонь от ветра, поскольку считается, что это приносит благословение.

Дома со свечой-оберегом обходят вокруг жилища и хозяйственных построек, над дверью выжигают копотью или рисуют воском крестики для защиты от нечистой силы.

Что можно делать в Чистый четверг

Что можно делать в Чистый четверг (Фото: LIGA.net)

Выпекание пасок. В этот день хозяйки начинают печь куличи и готовить другие пасхальные блюда, считая, что выпеченное в Чистый четверг имеет особую силу и приносит благополучие. Уборка и побелка. Тщательная уборка дома и хозяйственных построек, а также побелка стен символизируют очистку от всего негативного и подготовку к светлому празднику. Принесение страстной свечи. После вечерней службы в церкви верующие приносят домой зажженную свечу, используя ее для оберегов и защиты жилища. Молитва. Чистый четверг – время для глубоких размышлений и молитв, подготовки к Пасхе и духовного очищения.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Поскольку это день, когда упоминаются Страсти Христовы, развлекательные мероприятия и громкие празднества считаются неуместными.

Существует поверье, что заем денег в Чистый четверг может привести к финансовым трудностям в будущем.

Не рекомендуется начинать новые проекты или дела на Страстной неделе, в частности в четверг, поскольку это может не принести желаемого результата.

Некоторые из верующих соблюдают строгий пост с вечера Чистого четверга до выноса плащаницы в пятницу, воздерживаясь от еды и питья.

Народные приметы украинцев на Чистый четверг

Считается, что купание до восхода солнца в Чистый четверг обеспечивает здоровье и защиту от болезней на весь год. Сохранение огня страстной свечи при возвращении из церкви домой обещает благополучие и защиту от неурядиц. Тщательная уборка дома в этот день способствует очищению от негативной энергии и привлекает благосостояние. На Волыни существует поверье, что высаженные в Чистый четверг овощи дадут богатый урожай, а растения будут крепкими и здоровыми, потому что земля в этот день набирается особой силы и благословения.

Поздравления с Чистым четвергом

В день Чистого четверга принято поздравлять близких, желая им духовного очищения, здоровья и благополучия.

Чистый четверг, картинки-поздравления (Фото: LIGA.net)

Поздравления с Чистым четвергом (Фото: LIGA.net)

Чистый четверг – открытка (Фото: LIGA.net)

Страстный четверг, открытка-поздравление (Фото: LIGA.net)