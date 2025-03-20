Чистий четвер: що це за свято, що можна і не можна робити

На яку дату припадає Чистий четвер у 2025 році, яких традицій та звичаїв дотримуються українці. Про прикмети та заборони свята. Як привітати з Чистим четвергом

Коли Чистий четвер, традиції та заборони (Фото: freepik)

Коли Чистий четвер у 2025 році

Чистий четвер, відомий також як Страсний або Великий четвер, є важливим днем у християнській традиції, що передує Великодню. У 2025 році Чистий четвер припадає на 17 квітня. Цей день сповнений особливими обрядами та традиціями, які спрямовані на духовне та фізичне очищення.

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Традиції Чистого четверга

Чистий четвер багатий на обряди та звичаї, які спрямовані на очищення душі та тіла, а також підготовку оселі до Великодня.

Згідно з народними віруваннями, вранці Чистого четверга слід обов'язково вмитися або скупатися до сходу сонця, щоб змити гріхи та хвороби. На Східному Поліссі існував звичай купатися в проточній воді, вважаючи її особливо цілющою.

У Карпатах для купання обирали місця, де сходяться три потоки, що підсилювало очищувальний ефект. Після купелі одягали чистий одяг, що символізує оновлення та чистоту.

У цей день господині ретельно прибирали будинки та господарські споруди. На Волині під час обмітання жінка могла бути оголеною, що мало посилити ефективність магічних дій. Особливу увагу приділяли побілці житла, вважаючи, що це захистить від нечистої сили та забезпечить добробут.

На Чернігівщині був поширений обряд "говіння діжі", в якій замішували паску. Діжу спочатку вимивали, потім підперізували вишитим рушником чи стрічкою і впродовж дня виставляли на почесному місці – серед хати на столі або зовні на порозі.

Ввечері Чистого четверга в церквах читають Страсті Христові та 12 Євангелій. Повертаючись додому, віряни несуть запалені свічки, намагаючись зберегти вогонь від вітру, оскільки вважається, що це приносить благословення.

Вдома зі свічкою-оберегом обходять навколо хати та господарських споруд, над дверима випалюють кіптявою або малюють воском хрестики для захисту від нечистої сили.

Що можна робити у Чистий четвер

Що можна робити у Чистий четвер (Фото: LIGA.net)

Випікання пасок. Цього дня господині починають пекти паски та готувати інші великодні страви, вважаючи, що випечене в Чистий четвер має особливу силу та приносить добробут. Прибирання та побілка. Ретельне прибирання оселі та господарських будівель, а також побілка стін символізують очищення від усього негативного та підготовку до світлого свята. Принесення страсної свічки. Після вечірньої служби в церкві віряни приносять додому запалену свічку, використовуючи її для оберегів та захисту оселі. Молитва. Чистий четвер є часом для глибоких роздумів та молитов, підготовки до Великодня та духовного очищення.

Що не можна робити у Чистий четвер

Оскільки це день, коли згадуються Страсті Христові, розважальні заходи та гучні святкування вважаються недоречними.

Існує повір'я, що позичання грошей у Чистий четвер може призвести до фінансових труднощів у майбутньому.

Не рекомендується розпочинати нові проєкти або справи на Страсному тижні, зокрема у четвер, оскільки це може не принести бажаного результату.

Дехто з вірян дотримується суворого посту з вечора Чистого четверга до виносу плащаниці в п’ятницю, утримуючись від їжі та пиття.

Народні прикмети українців на Чистий четвер

Вважається, що купання до сходу сонця в Чистий четвер забезпечує здоров'я та захист від хвороб на весь рік. Збереження вогню страсної свічки під час повернення з церкви додому обіцяє добробут та захист від негараздів. Ретельне прибирання оселі в цей день сприяє очищенню від негативної енергії та залучає добробут. На Волині існує повір'я, що висаджена в Чистий четвер городина дасть багатий урожай, а рослини будуть міцними й здоровими, бо земля в цей день набирається особливої сили та благословення.

Привітання з Чистим четвергом

У день Чистого четверга заведено вітати близьких, бажати їм духовного очищення, здоров'я та добробуту.

Чистий четвер, картинки-привітання (Фото: LIGA.net)

Привітання з Чистим четвергом (Фото: LIGA.net)

Чистий четвер – листівка (Фото: LIGA.net)

Страсний четвер, листівка-привітання (Фото: LIGA.net)