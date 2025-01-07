Коли православний та католицький Великдень у 2025 році

Коли Великдень 2025 / Фото: Pixabay

Великдень у 2025 році: дата

Цього, 2025, року Великдень християни і західного, і східного обряду святкуватимуть разом – 20 квітня. Такий збіг у даті святкування востаннє був 2017 року. А наступний буде у 2028 році.

Як визначається дата Великодня у католиків та православних

Найчастіше дати святкування Пасхи різняться для католиків та православних. Це зумовлено традицією та правилами вирахування дати. Адже дата святкування перехідна і визначається кожного року.

Зазвичай східні християни відзначають Великдень або на тиждень або на 4 тижні пізніше. Великдень вираховують на першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення. Але Католики для визначення рівнодення використовують григоріанський календар. Православна церква – новоюліанський, до того ж ще й орієнтується на єврейське свято Песах.

Чому спільне святкування Пасхи важливе: церковне пояснення

Дискусії про спільне святкування християнами Великодня ведуться вже не одне десятиліття. Але досі домовленості не досягнуто.

З прийняттям в Україні новоюліанського календаря, багато церковних свят перенесені на 13 днів раніше. Різдво тепер відзначається 25 грудня, як і у католиків. Тепер увага повернулася до Великодня. Багато хто запитує: Чому ж і Великдень святкуємо не разом з католиками?"

"Спільне святкування такого великого свята, як Великдень – є основою єдності усіх християн" – наголошує Вселенський Патріарх Варфоломій.

Колись свято святкували разом в один день, але з веденням григоріанського календаря у католицької церкви дата змінилася. Православна ж церква за основу лишила юліанський календар. Тому утворилася різниця у вирахуваннях.

Цього року Великдень випадає на один день. До того ж цього року рівно 1700 років Першому Вселенському Патріаршому Собору, на якому у Візантії і встановили правило вирахування Пасхи. Священнослужителі бачать в цьому привід провести церковну реформу і все ж таки досягнути єдності християн.