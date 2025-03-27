Вихідні на Великодні свята: скільки і коли будемо відпочивати

Коли відпочиватимемо у квітні цього року

Понеділок після Великодня / Фото: Pixabay

Цьогоріч Великдень відзначатимемо 20 квітня. Найвеличніше свято для християн. В українських традиціях після Пасхи розпочинається Великодній тиждень, а понеділок завжди був вихідним днем. Після введення воєнного стану відбулися зміни у святкових вихідних днях. Чи буде понеділок після Пасхи вихідним у 2025 році розповідає детально LIGA.net.

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Чи буде вихідний у понеділок після Великодня

Згідно з законодавством понеділок після Великодня буде робочим днем. Пасхальний вихідний понеділок цього року скасований. Під час воєнного стану усі додаткові вихідні та святкові дні скасовані.

Чи буде в понеділок вихідний / Фото: Pexels

Воєнний стан в Україні діє вже три роки поспіль, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Нагадаємо, наразі Президент Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану до 9 травня. Разом з воєнним станом подовжена і загальна мобілізація в країні. Від початку війни це вже 14-те подовження воєнного стану.

Які вихідні дні будуть у квітні

У квітні, відповідно до календаря, буде 8 вихідних днів, як і кожного місяця – це суботи та неділі. Всього у квітні 30 днів, робочих – 22. Вихідні припадають на 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 та 27 квітня. Великодній тиждень триває з 21 по 27 квітня.