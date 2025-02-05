Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію до 9 травня

Це вже 14-те продовження воєнного стану з початку вторгнення РФ

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізацію продовжено на 90 днів з 8 лютого – вони діятимуть до 9 травня.

Раніше, 15 січня, відповідні законопроєкти підтримала Верховна Рада.

Це вже 14-те продовження правового режиму воєнного стану від початку повномасштабного російського вторгнення.