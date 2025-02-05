Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію до 9 травня
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізацію продовжено на 90 днів з 8 лютого – вони діятимуть до 9 травня.

Раніше, 15 січня, відповідні законопроєкти підтримала Верховна Рада.

Це вже 14-те продовження правового режиму воєнного стану від початку повномасштабного російського вторгнення.

  • На початку повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан вводився й продовжувався на один місяць, а з травня 2022 року і донині його продовжують на три місяці вперед. Загальну мобілізацію з самого початку вводили на 90 днів.
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