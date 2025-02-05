Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении сроков действия военного положения и общей мобилизации.

Военное положение и мобилизация продлены на 90 дней с 8 февраля – они будут действовать до 9 мая.

Ранее 15 января соответствующие законопроекты поддержала Верховная Рада.

Это уже 14-е продление правового режима военного положения с самого начала полномасштабного российского вторжения.

  • В начале полномасштабного вторжения РФ военное положение вводилось и продлевалось на один месяц, а с мая 2022 года и по сей день его продлевают на три месяца вперед. Общую мобилизацию с самого начала вводили на 90 дней.
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