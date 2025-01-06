Зеленский – о возможных выборах: После завершения войны или изменений в законодательстве

Президент заявил, что Украина не может голосовать без миллионов украинцев, выехавших за границу или живущих на ВОТ, а также военных

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Проведение выборов в Украине возможно при двух вариантах: после отмены военного положения или благодаря изменениям в законодательстве. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Лексу Фридману.

"Я считаю, что выборы состоятся сразу после окончания военного положения, это по закону. Или парламентариям нужно собраться и менять законодательство, что будет сделать очень тяжело, потому что общество против, потому что мы хотим выборы, которым мы хотим доверять", – сказал он.

Зеленский отметил, что для проведения выборов необходимо обеспечить специальную инфраструктуру, которая позволит 8,5 миллионам украинцев за границей принять участие в голосовании. Кроме того, он обратил внимание, что значительное количество граждан находится на временно оккупированных территориях.

"Что делать с теми людьми? Это сложный вопрос. И один из самых несправедливых выглядит, как голосовать без миллиона военных. То есть это невозможно", – подытожил глава государства.

5 декабря 2024 Ермак заявил, что Украина будет готова провести выборы сразу после завершения войны. Важно, чтобы военные и выехавшие за границу люди имели возможность проголосовать.

2 января 2025 года Зеленский сказал, что выборы президента не состоятся в период военного положения. В настоящее время как президент, так и парламент легитимны и имеют право исполнять обязанности к отмене военного положения.