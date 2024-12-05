У Ермака спросили, будут ли выборы в 2025 году. Заявил: Сразу после мира

Для Зеленского важно, чтобы весь демократический мир признал выборы легитимными и соответствующими мировой демократии, сказал глава ОП

Андрей Ермак (Фото: ОП)

Украина будет готова провести выборы сразу после завершения войны. Важно, чтобы военные и выехавшие за границу люди имели возможность проголосовать. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью британскому The Telegraph.

Ермака спросили: верит ли он, что выборы в Украине могут состояться в 2025 году.

"Прежде всего президент Зеленский является демократом по своей натуре, он величайший сторонник демократии в отношении Украины. Он очень четкий по отношению к выборам. Он готов к ним в любой момент, но всегда говорил: "У меня есть несколько очень важных для меня пунктов", – ответил глава ОП.

Он уточнил, что для Зеленского важно, чтобы весь демократический мир признал выборы легитимными и соответствующими мировой демократии.

Для этого нужно, чтобы каждый гражданин Украины имел возможность проголосовать, в том числе военнослужащие, а также временно выехавшие за границу люди.

"Но как только наступит мир, мы готовы немедленно приступить к демократическим выборам в нашей стране", – подытожил Ермак.

23 февраля 2024 года Зеленский сказал, что, учитывая его нынешнюю популярность, будь сегодня президентские выборы, он был бы переизбран народом.

27 октября Ермак сообщил, что выборы в Украине состоятся после завершения войны, ведь президент хочет, чтобы в голосовании приняли участие солдаты и люди, вынужденные покинуть страну из-за боевых действий.