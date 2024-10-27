Ермак: Выборы пройдут сразу после войны
Выборы в Украине состоятся после завершения войны, так как президент Владимир Зеленский хочет, чтобы в голосовании приняли участие солдаты и люди, которые были вынуждены покинуть страну из-за боевых действий. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Serra сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он заявил, что следующие президентские выборы пройдут сразу после окончания войны с Россией.
"Зеленский очень четко заявил, что он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, равно как и беженцы за рубежом. Но на сегодняшний день ресурсы должны идти на войну", — подчеркнул Ермак.
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