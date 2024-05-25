Зеленский о своей легитимности: Заявления Путина скучные и неинтересные

Президент отметил, что украинцы знают свою Конституцию и законы

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский назвал высказывания о его легитимности со стороны российского диктатора Владимира Путина и пропаганды РФ скучными и неинтересными. Такое мнение украинский лидер выразил в интервью центральноазиатским СМИ.

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Президента попросили прокомментировать нарративы российской пропаганды по поводу его легитимности. Глава государства отметил, что украинцы знают свою Конституцию и законы.

"Понимаем, что эти высказывания нелегитимного президента РФ по поводу легитимности президента Украины, честно говоря, скучные, неинтересные. Все адекватные люди, умеющие читать закон, а я считаю, что если ты умеешь читать, то прочти и найди вывод. И все. Потому меня это вообще не очень беспокоит", – заявил Зеленский.

Накануне Путин после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что исходит из того, что легитимность Зеленского "закончилась".

23 февраля Зеленский сказал, что, учитывая его нынешнюю популярность, будь сегодня президентские выборы, он был бы переизбран народом.

14 марта Стефанчук сказал, что нарратив российской пропаганды о том, что Зеленский с мая 2024 года может стать нелегитимным, не имеет под собой никаких юридических оснований.

10 мая министр юстиции Малюська заявил, что Зеленский не утратит свою легитимность по истечении его пятилетнего срока полномочий 21 мая. Полномочия президента продолжаются до избрания следующего.

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