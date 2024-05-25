Зеленский о своей легитимности: Заявления Путина скучные и неинтересные
Президент Владимир Зеленский назвал высказывания о его легитимности со стороны российского диктатора Владимира Путина и пропаганды РФ скучными и неинтересными. Такое мнение украинский лидер выразил в интервью центральноазиатским СМИ.
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Президента попросили прокомментировать нарративы российской пропаганды по поводу его легитимности. Глава государства отметил, что украинцы знают свою Конституцию и законы.
"Понимаем, что эти высказывания нелегитимного президента РФ по поводу легитимности президента Украины, честно говоря, скучные, неинтересные. Все адекватные люди, умеющие читать закон, а я считаю, что если ты умеешь читать, то прочти и найди вывод. И все. Потому меня это вообще не очень беспокоит", – заявил Зеленский.
Накануне Путин после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что исходит из того, что легитимность Зеленского "закончилась".
- 23 февраля Зеленский сказал, что, учитывая его нынешнюю популярность, будь сегодня президентские выборы, он был бы переизбран народом.
- 14 марта Стефанчук сказал, что нарратив российской пропаганды о том, что Зеленский с мая 2024 года может стать нелегитимным, не имеет под собой никаких юридических оснований.
- 10 мая министр юстиции Малюська заявил, что Зеленский не утратит свою легитимность по истечении его пятилетнего срока полномочий 21 мая. Полномочия президента продолжаются до избрания следующего.
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